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Korona Virüs
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İşte ABD, İtalya, İspanya, İngiltere ve Rusya'nın koronavirüs tablosu!

2020-05-31 21:03:05
İşte ABD, İtalya, İspanya, İngiltere ve Rusya'nın koronavirüs tablosu!

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1029 artarak 105 bin 611'e yükseldi. İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 33 bin 415'e yükseldi. Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 405 bin 842’ye, ölü sayısı 4 bin 693’e çıktı. İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 113 artarak 38 bin 489’a yükseldi. İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ölenlerin sayısının düne göre 2 artarak 27 bin 127 olduğunu bildirdi.

#1
Foto - ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1029 artarak 105 bin 611'e çıktı.

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1029 artarak 105 bin 611'e çıktı.

#2
Foto - ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

#3
Foto - Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 23 bin 318 artarak 1 milyon 818 bin 983'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 23 bin 318 artarak 1 milyon 818 bin 983'e ulaştı.

#4
Foto - Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1029 artarak 105 bin 611'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1029 artarak 105 bin 611'e çıktı.

#5
Foto - ABD'yi, 501 bin 985 vakayla Brezilya, 405 bin 843 vakayla Rusya ve 286 bin 308 vakayla İspanya izliyor.

ABD'yi, 501 bin 985 vakayla Brezilya, 405 bin 843 vakayla Rusya ve 286 bin 308 vakayla İspanya izliyor.

#6
Foto - SALGININ MERKEZİ NEW YORK

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

#7
Foto - Öte yandan, salgın hız kesse de New York, halen ABD'de Kovid-19'dan en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Öte yandan, salgın hız kesse de New York, halen ABD'de Kovid-19'dan en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

#8
Foto - Şimdiye kadar 378 bin 951 vakanın görüldüğü eyalette 29 bin 829 kişi hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar 378 bin 951 vakanın görüldüğü eyalette 29 bin 829 kişi hayatını kaybetti.

#9
Foto - New York'u 161 bine yakın vakayla New Jersey ve 119 bine yakın vakayla Illinois takip ediyor.

New York'u 161 bine yakın vakayla New Jersey ve 119 bine yakın vakayla Illinois takip ediyor.

#10
Foto - ABD'de şu ana kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 17 milyon 300 bini, iyileşen sayısı da 535 bini geçti.

ABD'de şu ana kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 17 milyon 300 bini, iyileşen sayısı da 535 bini geçti.

#11
Foto - RUSYA'DA VAKA SAYISI 400 BİNİ GEÇTİ

RUSYA'DA VAKA SAYISI 400 BİNİ GEÇTİ

#12
Foto - Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 268 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 405 bin 842’ye ulaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 268 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 405 bin 842’ye ulaştı.

#13
Foto - 23 Mayıs’tan bu yana ilk defa günlük vaka sayısının 9 binin üzerine çıktığı ülkede son bir günde ölü sayısı 138 artarak 4 bin 693’e, iyileşen sayısı 4 bin 414 artarak 171 bin 883’e yükseldi.

23 Mayıs’tan bu yana ilk defa günlük vaka sayısının 9 binin üzerine çıktığı ülkede son bir günde ölü sayısı 138 artarak 4 bin 693’e, iyileşen sayısı 4 bin 414 artarak 171 bin 883’e yükseldi.

#14
Foto - Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,3 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 40,8’inde semptom görülmediği ifade edildi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,3 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 40,8’inde semptom görülmediği ifade edildi.

#15
Foto - Salgının merkezi başkent Moskova'da günlük vaka sayısı 2 bin 595 artarak 180 bin 791’e, ölü sayısı 69 artarak 2 bin 477’ye çıktı.

Salgının merkezi başkent Moskova'da günlük vaka sayısı 2 bin 595 artarak 180 bin 791’e, ölü sayısı 69 artarak 2 bin 477’ye çıktı.

#16
Foto - Şehirde toplam 80 bin 179 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Şehirde toplam 80 bin 179 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

#17
Foto - BİR GÜNDE 327 BİN TEST

BİR GÜNDE 327 BİN TEST

#18
Foto - Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada da son 24 saatte 327 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 10 milyon 600 binden fazla olduğu belirtildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada da son 24 saatte 327 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 10 milyon 600 binden fazla olduğu belirtildi.

#19
Foto - Açıklamada, 305 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Açıklamada, 305 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

#20
Foto - İNGİLTERE'DE SON DURUM

İNGİLTERE'DE SON DURUM

#21
Foto - İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 113 artarak 38 bin 489 oldu.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 113 artarak 38 bin 489 oldu.

#22
Foto - Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 113 kişi daha hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 38 bin 489’a çıktı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 113 kişi daha hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 38 bin 489’a çıktı.

#23
Foto - Vaka sayısı ise 1936 artarak 274 bin 762 oldu.

Vaka sayısı ise 1936 artarak 274 bin 762 oldu.

#24
Foto - Son bir günde 115 bin 725 test yapılırken toplam test sayısı mükerrerler dahil 4 milyon 285 bin 738'e yükseldi.

Son bir günde 115 bin 725 test yapılırken toplam test sayısı mükerrerler dahil 4 milyon 285 bin 738'e yükseldi.

#25
Foto - İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

#26
Foto - İlk etapta

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

#27
Foto - İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de iş başı yapmalarına izin verilmişti.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de iş başı yapmalarına izin verilmişti.

#28
Foto - Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında ise 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran’da ise tüm perakende mağazaların açılmasına karar verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında ise 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran’da ise tüm perakende mağazaların açılmasına karar verilmişti.

#29
Foto - İSPANYA SON 24 SAATTE İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İSPANYA SON 24 SAATTE İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

#30
Foto - İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ölenlerin sayısının düne göre 2 artarak 27 bin 127 olduğunu bildirdi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ölenlerin sayısının düne göre 2 artarak 27 bin 127 olduğunu bildirdi.

#31
Foto - Kovid-19 ile ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren Bakanlık, son bir haftada 39 kişinin salgından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kovid-19 ile ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren Bakanlık, son bir haftada 39 kişinin salgından hayatını kaybettiğini duyurdu.

#32
Foto - Açıklamada, PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 96 olduğu, toplam vaka sayısının 239 bin 429'a yükseldiği bilgisi verildi.

Açıklamada, PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 96 olduğu, toplam vaka sayısının 239 bin 429'a yükseldiği bilgisi verildi.

#33
Foto - Kovid-19'un en fazla görüldüğü Madrid ve Katalonya'da yoğunlaşan yeni vaka sayısının olağanüstü halin (OHAL) başladığı 14 Mart'tan bu yana en düşük günlük artış olması dikkati çekti.

Kovid-19'un en fazla görüldüğü Madrid ve Katalonya'da yoğunlaşan yeni vaka sayısının olağanüstü halin (OHAL) başladığı 14 Mart'tan bu yana en düşük günlük artış olması dikkati çekti.

#34
Foto - İTALYA'DA SON 24 SAATTE 75 CAN KAYBI

İTALYA'DA SON 24 SAATTE 75 CAN KAYBI

#35
Foto - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 33 bin 415'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 33 bin 415'e yükseldi.

#36
Foto - Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

#37
Foto - Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1616'lık düşüşle 42 bin 75'e geriledi.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1616'lık düşüşle 42 bin 75'e geriledi.

#38
Foto - Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 233 bin 19'a ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 355 oldu.

Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 233 bin 19'a ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 355 oldu.

#39
Foto - İyileşenlerin sayısı bugün 1874'lük artışla 157 bin 507'ye çıktı. Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 33 bin 415'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı bugün 1874'lük artışla 157 bin 507'ye çıktı. Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 33 bin 415'e yükseldi.

#40
Foto - Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da düne göre 15 azalarak 435 oldu. Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 878 bin 739 test yapıldı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da düne göre 15 azalarak 435 oldu. Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 878 bin 739 test yapıldı.

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