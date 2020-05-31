2020-05-31 21:03:05 İşte ABD, İtalya, İspanya, İngiltere ve Rusya'nın koronavirüs tablosu!
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1029 artarak 105 bin 611'e yükseldi. İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 33 bin 415'e yükseldi. Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 405 bin 842’ye, ölü sayısı 4 bin 693’e çıktı. İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 113 artarak 38 bin 489’a yükseldi. İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ölenlerin sayısının düne göre 2 artarak 27 bin 127 olduğunu bildirdi.