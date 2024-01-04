2024-01-04 11:12:06 İşte 2024 itibarıyla Dünyanın en hızlı 10 jeti...
2024 itibarıyla dünyanın en hızlı ve ölümcül jetlerinde ilk 10 sırasının sahipleri açıklandı.
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2024 itibarıyla dünyanın en hızlı ve ölümcül jetlerinde ilk 10 sırasının sahipleri açıklandı.
Uçma hayaliyle yola çıkan insanlık, havacılık tarihinde hep daha hızlı, daha yüksek ve daha verimli uçaklar geliştirmeyi amaçladı.
2024 yılında, bu sürecin son eserlerini, dünyanın en hızlı jet uçaklarını izleyebiliyoruz.
Bu araçlar, sadece teknik ve estetik açıdan mükemmel değil, aynı zamanda ulusal savunma ve askeri planlamanın vazgeçilmez unsurları olarak görev yapıyor.
Modern jetler, yenilikçi malzemeler, aerodinamik tasarımlar ve kuvvetli motorlar sayesinde, birkaç on yıl önce imkansız gibi görünen hızlara erişebiliyor.
SES HIZINI GEÇEBİLİYORLAR Ses hızını geçen bu devasa jetler, hava kuvvetlerinin operasyonel yeteneklerini artırıyor ve olası çatışma durumlarında stratejik üstünlükler kazandırıyor.
Gelin, 2024 itibarıyla dünyanın en hızlı 10 jet uçağını ve bu sıra dışı araçların dikkat çeken özelliklerini gözden geçirelim...
BBC dünyanın en hızlı jetlerini sıraladığı listeyi yayınladı.
İŞTE 2024 İTABARIYLA DÜNYANIN EN HIZLI JETLERİ!
10) F-22 RAPTOR Gizlilik yetenekleri o kadar gelişmiştir ki F-22'nin ABD dışında kimseye satılmasına izin verilmemektedir. Bununla birlikte, hızına ve gizliliğine rağmen, daha yavaş ama çok yönlü F-35 Lightning II jeti tarafından gölgede bırakılmış ve yerini almıştır.
F-22'nin üretimi sadece 187 uçak üretildikten sonra sona erdi ve bu da onu gökyüzünde nispeten nadir bir manzara haline getirdi. Bu tek kişilik hayalet avcı uçağı, Mach 2.25 azami hızı ve uzun menzilli seyir kabiliyetiyle korkutucu bir silahtır.
9. MIG-29 FULCRUM MiG-29, SSCB tarafından Soğuk Savaş sırasında F-15 Eagle ile rekabet etmek üzere üretilmiştir. Bir depo yakıtla 1,500 km uçabilen ve havadayken yakıt ikmali yapılabilen hafif bir avcı uçağıdır. Aynı zamanda çok hızlıdır - en yüksek hızı Mach 2.3'tür. Bu hızı ve ünlü çevikliği, yıllar boyunca çok sayıda savaş gördüğü anlamına gelir.
Bu jet çok iyi inşa edilmiş ve sağlamdır, en zorlu pistlerde kalkış ve inişe dayanabilir. Sürekli bir yükseltme programıyla, halen dünya çapında birçok ülke tarafından kullanılmaktadır.
8) F-14 TOMCAT F-14 belki de en iyi 1986 yapımı orijinal Top Gun filminin yıldızı olarak bilinir.
F-14, Mach 2.34 azami hıza ulaşmasına yardımcı olan iki jet motoruyla donatılmıştır ve 30 yılı aşkın bir süre hizmette kalarak onu dünyanın en iyi bilinen jet avcı uçaklarından biri haline getirmiştir.
7) MIG-23 FLOGGER MiG-23, değişken süpürme kanadı tasarımı sayesinde listemizdeki en tanınmış jetlerden biridir. Bu aynı zamanda onu uçuşta çok hafif ve çevik yapar ve it dalaşı durumları için mükemmeldir. Mach 2.35'lik maksimum hızı da onu geçmenin zor olacağı anlamına gelir.
Bu nedenle, 18 yıl boyunca 5.000'den fazla örneği üretilerek çok popüler bir uçak olduğu kanıtlanmıştır. Tasarım neredeyse 60 yaşında olmasına rağmen, harika yapı kalitesi sayesinde bazı ülkelerde hala hizmet vermektedir.
6) SUKHOI SU-27 FLANKER Çok yönlü Sukhoi Su-27 jetinin azami hızı Mach 2.35'tir, yani ilk 5'e girmeyi kıl payı kaçırmıştır. Ancak bu jet sadece hızdan ibaret değil. Aynı zamanda etkileyici bir menzile ve uçuş sırasında iyi manevra kabiliyetine sahiptir, bu da yıllar boyunca birçok farklı görevde yer aldığı anlamına gelir.
Bu uçak bir dakikadan kısa bir sürede akıllara durgunluk veren 12 km irtifaya ulaşır. Çok yönlülüğü ve uçuş özellikleri sayesinde, piyasaya sürülmesinden 40 yılı aşkın bir süre sonra bugün hala üretilmektedir.
5) F-15 EAGLE Yaklaşık 50 yıldır hizmette olmasına rağmen, Mach 2.5 azami hızıyla hala en hızlı jetlerden biri.
Düşük ağırlığı ve yüksek kanat alanı sayesinde F-15 inanılmaz derecede çeviktir - hiç hız kaybetmeden dar dönüşler yapabilir. Bu da onu it dalaşı durumları için ideal kılmanın yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki hava gösterilerinde popüler bir cazibe merkezi haline getirmektedir.
4) MIG-31 FOXHOUND MiG-31, bugün hâlâ kullanımda olan en eski jetlerden biridir. Alçak irtifalarda uçması zor olan MiG-25'in daha kullanıcı dostu bir versiyonu olarak tasarlanmıştır. Buna karşılık, MiG-31 bu yüksekliklerde çok kararlıdır ve aynı zamanda yüksek irtifalarda da aynı derecede başarılıdır.
Tasarımı nedeniyle, listemizdeki diğer birçok jet kadar çevik değildir ve radarda tespit edilmesi kolaydır. Bununla birlikte, birçok uzun menzilli füze de dahil olmak üzere korkutucu bir cephanelikle donatılmıştır. Ve Mach 2.83'lük azami hızıyla etkileyici bir jettir.
3) MIG-25 FOXBAT Şaşırtıcı bir şekilde, en yeni versiyonları bile oldukça eski olmasına rağmen bazı ülkelerde hala hizmet vermektedir.
Bu uçak teorik olarak en az Mach 3.2 hızına ulaşabiliyordu, ancak daha yüksek hızlarda uzun süreli çalışmadan kaynaklanan herhangi bir motor hasarını önlemek için en yüksek hız Mach 2.83 ile sınırlandırıldı. Uzun ömrü boyunca yaklaşık 1.200 örneği üretildi ve bu da onu tüm zamanların en başarılı savaş uçaklarından biri haline getirdi.
2) LOCKHEED SR-71 BLACKBIRD 'Blackbird' olarak bilinen SR-71, 1999'dan beri gökyüzünde görülmüyor, ancak hala şimdiye kadar yapılmış en hızlı ikinci jet. O kadar hızlıydı ki, kendisine karşı herhangi bir füze fırlatılsa, onları geride bırakabilirdi.
1966'da tanıtıldığında, Mach 3.3 azami hızıyla teknolojik açıdan son derece gelişmişti. Soğuk Savaş boyunca keşif görevleri sırasında yüksek irtifalarda uçmak üzere geliştirilmiştir. Yaklaşık 26 km yükseklikte bir uçak tarafından gerçekleştirilen en yüksek sürekli uçuş rekorunu 1976 yılında kırmıştır.
1) NASA X-43 Dünyanın en hızlı jeti NASA'nın X-43 deneysel uçağıdır. Scramjet tasarımı sayesinde Mach 9.6 veya 11,854 Km/saat hıza ulaşabilmiştir.
Bu uçaklardan toplam üç adet üretilmiştir. Biri 2001 yılında test sırasında imha edilirken, diğer ikisi 10 dakika boyunca süzülüp kasıtlı olarak okyanusa çakılmadan önce 10 saniye boyunca başarıyla uçtu.
Bu uçakların tasarımı, uçmak için bir Boeing B-52'den düşürülmeleri gerektiği anlamına geliyordu, ancak yine de çok etkileyici bir uçak.
KAAN HIZIYLA RAKİPLERİNE MEYDAN OKUYACAK Listedeki sıranın yanı sıra KAAN'a baktığımızda, yerli ve milli imkanlarla üretilen MMU KAAN'ın hızının 2.470 km/sa olacağı belirtildi.
DÜNYANIN GELECEKTEKI EN ÖLÜMCÜL 12 ÇOK AMAÇLI JETİNE GÖZ ATIN....
Hava muharebesinin geleceği, gelişmiş çok amaçlı savaş jetlerinin geliştirilmesiyle şekilleniyor.
Bu son teknoloji uçaklar, hava üstünlüğü ve kara saldırısından elektronik harbe kadar geniş bir yelpazedeki görevlerde üstünlük sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Son teknoloji ile donatılmış bu uçaklar, askeri havacılık dünyasında yeni nesil çok yönlülüğü ve performansı temsil ediyor.
DÜNYANIN GELECEKTEKİ EN ÖLÜMCÜL 12 ÇOK AMAÇLI JETİ
1) TEJAS MK-1A | HİNDİSTAN (2023)
TEKNİK ÖZELLİKLER | Uzunluk 13.2 m | Kanat Açıklığı 8.2 m | Yükseklik 4.4 m | Azami Kalkış Ağırlığı 13200 kg | Boş Ağırlık 6560 kg | Hız 2205 km/sa (1.7 Mach) | Kalkış Mesafesi 1700 m | İniş Mesafesi 1300 m | Azami İrtifa 16 km
2) HAL AMCA | HİNDİSTAN (2030)
TEKNİK ÖZELLİKLER | Mürettebat: 1. | Uzunluk: 17,6 m (57 ft 9 in) | Kanat açıklığı: 11,13 m (36 ft 6 in) | Yükseklik: 4,5 m (14 ft 9 in)
| Kanat alanı: 55 m2 (590 ft2) | Boş ağırlık: 12,000 kg (26 lb) (tahmini) | Brüt ağırlık: 18,000 kg (40 lb) | Maksimum kalkış ağırlığı: 25,000 kg (55 lb) (tahmini)
3) SHENYANG FC 31 | ÇİN
TEKNİK ÖZELLİKLER | Mürettebat: 1 (pilot) | Uzunluk: 16,9 m | Kanat Açıklığı: 11,5 m. | Yükseklik: 4,8 m. | Kanat Alanı: 40 m2.
| Maksimum Kalkış Ağırlığı: 28.000 kg. | Faydalı Yük Kapasitesi: 8 ton. | Motor: 2 × RD-93.
4) SUKHOI SU 35SM | RUSYA (2025)
TEKNİK ÖZELLİKLER Her biri 14.500kgf’lik çift turbofan motora sahip olan Su-35; tek kişilik mürettebata, azami 34.500 kilogram kalkış ağırlığına, 8.000 kilogram silah kapasitesine, 18 kilometre servis irtifasına ve 1.580 kilometre (deniz seviyesinde, Mach 0.7) uçuş menziline sahiptir.
Azami 2.25 Mach hıza ulaşabilen uçak, 9G’ye kadar olan manevraları gerçekleştirebilmektedir. Düşük radar izine (Stealth değil) sahip Su-35, yakıt ikmali ile 10 saate kadar havada kalabilmektedir.
5) SUKHOİ SU 30 SM2 | RUSYA
TEKNİK ÖZELLİKLER Yeni varyantta daha güçlü bir motor (AL-41F-S1), IRBIS N035 radarı, geliştirilmiş aviyonikler ve modern silahlar bulunuyor. AL-41F-S1 motoru ve IRBIS N035 radarı ilk olarak Su-35S avcı uçağı için geliştirilmişti.
AL-41F-1S motoruyla modifiye edilmiş Su-30SM'nin uçuş testlerinin Aralık 2023'e kadar tamamlanması bekleniyor
6) SUKHOI SU-75 CHECKMATE | RUSYA
TEKNİK ÖZELLİKLER Rusya’nın 5. nesil savaş uçağı olarak anılan SU-75 Checkmate, 18 tondan daha az bir kalkış ağırlığına ve azami 7 ton yük kapasitesine sahip.
Uçuş menzilinin yaklaşık 3 bin kilometre olduğu söylenen bu uçak, 40 bin fit yükseklikte ses hızının tam iki katına çıkabiliyor. Ağırlıklardan kurtulmak işe yaramış gibi görünüyor.
7) TAI TF KAAN | TÜRKİYE
TEKNİK ÖZELLİKLER Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft) Uzunluk: 21 m (69 ft) Yükseklik: 6 m (20 ft) İtki: 2 x 29.000 lb Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft) Servis Tavanı: 55.000 ft Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5
TUSAŞ KAAN SİSTEM ÖZELLİKLERİ | Yüksek Durumsal Farkındalık | Optimize Edilmiş Pilot İş Yükü | Muharebe Hasar Tespiti | Yeni Nesil Görev Sistemleri | Diğer Unsurlarla Müşterek Çalışılabilirlik | Düşük Görünürlük ve Kızılötesi İz
| Sensör ve Veri Füzyonu Destekli Atış Kontrol Sistemi ile Hassas Vuruş | Kısa Dönüş Süresi | Kolay Bakım | Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü Desteği | Uygun Maliyetli Yaşam Döngüsü Desteği | Dahili Silah Yuvası | Supercruise Kabiliyeti
8) RAFALE F4 GENERATION | FRANSA
Rafale F4-1 savaş uçakları; SCORPION kaskına, Mica NG Havadan Havaya Füzesine ve 1000 kilogramlık AASM Hammer Hava-Yer Mühimmatına sahip olacak.
9) EUROFIGHTER TYPHOON ECR | AVRUPA BİRLİĞİ
İlk Eurofighter ECR kabiliyetinin 2026 yılına kadar kullanıma sunulması, ardından daha ileri geliştirme adımlarının atılması ve geleceğin savaş hava sistemi (FCAS) ekosistemlerine tam entegrasyonun sağlanması beklenmektedir.
Eurofighter ECR, tehditlerin aktif olarak karıştırılmasının yanı sıra pasif yayıcı konumu da sağlayabilecek ve elektronik saldırı (EA) ve düşman hava savunmasının bastırılması/imhası (SEAD/DEAD) için çeşitli modüler konfigürasyonlar sunacaktır.
10) F16C BLOCK 70 | ABD
TEKNİK ÖZELLİKLER En yeni F-16 konfigürasyonu olan Blok 70’ler; | Hem donanımsal hem de yazılımsal olarak F-35 ve F-22 radarları ile benzerlik taşıyan APG-83 AESA Radar, | Legion Pod ile IRST kabiliyeti, | AN/ALQ-254(V)1 “VIPERSHIELD” Elektronik Harp Paketi | Yeni Kokpit gibi oyun değiştiren diyebileceğimiz teçhizatları ile karşımıza çıkıyor.
11) F15 EX EAGLE 2 | ABD
F-15EX Advanced Eagle savaş uçağı, Boeing şirketi tarafından günümüzün muharebe sahasındaki tehdit anlayışları göz önüne alınarak üretilmiş en yeni F-15 modelidir.
12) F36 KINGSNAKE | ABD
5. nesil altı bir avcı uçağı gereksinimi henüz kesinleşmedi, ancak Hava Kuvvetleri 2023'e kadar kararını verecek.
Hava Kuvvetleri'nin yakın zamanda gizli altıncı nesil savaş uçağını sadece bir yıl içinde tasarlayıp inşa ettiğini kabul ettiği göz önüne alındığında, F-36 gibi bir uçağı oldukça hızlı bir şekilde inşa edebilir.
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