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Teknoloji-Bilişim
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İşte 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar

2021-01-08 16:23:37
İşte 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar

Her geçen günle birlikte telefonlar yeni özellikler kazanıyor ve piyasaya farklı modeller çıkıyor. Telefon üreticilerinin farklı segmentlere hitap eden birçok modeli var. Bu modeller arasında günlük işlerin üstesinden kolaylıkla gelebilen, fiyatıyla dikkat çeken cihazlar bulunuyor. Bu telefonların ne olduğu tüketiciler tarafından araştırılıyor. Peki 1500 liraya alınabilecek en iyi akıllı telefon nedir? Hangi telefonlar 1500 TL'den satılıyor? İşte o telefonlar...

#1
Foto - LG K8 (2017) Fiyat: 1499 TL

LG K8 (2017) Fiyat: 1499 TL

#2
Foto - Lenovo Vibe Shot Fiyat: 1499 TL

Lenovo Vibe Shot Fiyat: 1499 TL

#3
Foto - General Mobile GM 6 Fiyat: 1490 TL

General Mobile GM 6 Fiyat: 1490 TL

#4
Foto - Samsung Galaxy A5 (2016) Fiyat: 1490 TL

Samsung Galaxy A5 (2016) Fiyat: 1490 TL

#5
Foto - Samsung Galaxy J5 Pro Fiyat: 1470 TL

Samsung Galaxy J5 Pro Fiyat: 1470 TL

#6
Foto - Reeder P13 Blue Fiyat: 1410 TL

Reeder P13 Blue Fiyat: 1410 TL

#7
Foto - Vestel Venus 5.5 X Fiyat: 1199 TL

Vestel Venus 5.5 X Fiyat: 1199 TL

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