İşte 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar

Her geçen günle birlikte telefonlar yeni özellikler kazanıyor ve piyasaya farklı modeller çıkıyor. Telefon üreticilerinin farklı segmentlere hitap eden birçok modeli var. Bu modeller arasında günlük işlerin üstesinden kolaylıkla gelebilen, fiyatıyla dikkat çeken cihazlar bulunuyor. Bu telefonların ne olduğu tüketiciler tarafından araştırılıyor. Peki 1500 liraya alınabilecek en iyi akıllı telefon nedir? Hangi telefonlar 1500 TL'den satılıyor? İşte o telefonlar...