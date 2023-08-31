2023-08-31 20:01:01 İstanbullular dikkat! Bu sefer çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yaşanacak şiddetli yağış için uyarıda bulundu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yaşanacak şiddetli yağış için uyarıda bulundu.
Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi.
Yağışın 1 Eylül'de sabah saatlerinden itibaren başlaması öngörülüyor.
Meteoroloji, ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
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