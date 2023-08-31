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İstanbullular dikkat! Bu sefer çok kuvvetli geliyor

2023-08-31 20:01:01
İstanbullular dikkat! Bu sefer çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yaşanacak şiddetli yağış için uyarıda bulundu.

#1
Foto - İstanbullular dikkat! Bu sefer çok kuvvetli geliyor

Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi.

#2
Foto - İstanbullular dikkat! Bu sefer çok kuvvetli geliyor

Yağışın 1 Eylül'de sabah saatlerinden itibaren başlaması öngörülüyor.

#3
Foto - İstanbullular dikkat! Bu sefer çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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