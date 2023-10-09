2023-10-09 12:35:56 İstanbullular aman dikkat! Delirtecek gelişme
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, bu haritaya bakmadan sakın yola çıkmayın! Yoksa delirirsiniz... Bu yollarda arabalar milim milim ilerleyecek! İşte haberin detayları... İstanbul'da bugün trafik yoğunluğu sürüyor. Haftanın ilk günü yaşanan trafik yoğunluğu gözler önüne serildi. Yoğunluk hala daha devam ediyor. ￼D-100 kara yolu üzerinde bulunan Yenibosna, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Halıcıoğlu gibi bölgelerde çift yönlü trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda da araçlar güçlükle ilerliyor.