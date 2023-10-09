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İstanbullular aman dikkat! Delirtecek gelişme

2023-10-09 12:35:56
İstanbullular aman dikkat! Delirtecek gelişme

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, bu haritaya bakmadan sakın yola çıkmayın! Yoksa delirirsiniz... Bu yollarda arabalar milim milim ilerleyecek! İşte haberin detayları... İstanbul'da bugün trafik yoğunluğu sürüyor. Haftanın ilk günü yaşanan trafik yoğunluğu gözler önüne serildi. Yoğunluk hala daha devam ediyor. ￼D-100 kara yolu üzerinde bulunan Yenibosna, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Halıcıoğlu gibi bölgelerde çift yönlü trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda da araçlar güçlükle ilerliyor.

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Foto - İstanbullular aman dikkat! Delirtecek gelişme

Metrobüs güzergahında gerçekleştirilen yenileme çalışmaları sebebiyle Esenyurt ile Beylikdüzü arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Hadımköy bağlantı yolu, Avcılar, TEM Otoyolu Levent Büyükdere Caddesi ve Nurtepe Viyadüğü bağlantı yolu ile Hasdal'da da benzer bir durum gözleniyor. Tramvay, otobüs ve metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu dikkat çekiyor. Anadolu Yakası'nda Kartal, Ataşehir, Kadıköy ve Maltepe'de, Üsküdar ile Ümraniye'nin bazı caddelerinde, Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında araç yoğunluğu sürüyor.

#2
Foto - İstanbullular aman dikkat! Delirtecek gelişme

D-100 kara yolunda ise Küçükyalı, Kozyatağı, Göztepe ve Altunizade gibi bölgelerde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Ayrıca Uzunçayır-Çamlıca yönündeki bir araç yangını nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı. Yangın kontrol altına alındı ancak bölgedeki araçlar güçlükle ilerlemeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde yüzde 69'a kadar çıkmış durumda. Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu yer yer yüzde 76'ya kadar ulaşıyor.

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