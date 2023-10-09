İstanbullular aman dikkat! Delirtecek gelişme

D-100 kara yolunda ise Küçükyalı, Kozyatağı, Göztepe ve Altunizade gibi bölgelerde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Ayrıca Uzunçayır-Çamlıca yönündeki bir araç yangını nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı. Yangın kontrol altına alındı ancak bölgedeki araçlar güçlükle ilerlemeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde yüzde 69'a kadar çıkmış durumda. Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu yer yer yüzde 76'ya kadar ulaşıyor.