İstanbul'dan o şehre YHT ilk seferini yaptı!

"3 geliş, 3 gidiş sefer yapılacak" Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Ankara-Sivas arasında yüksek hızlı tren seferleri, 3 geliş, 3 gidiş olarak yapılmaktadır. Sivas ve Ankara'dan yüksek hızlı trenlerle seyahat eden yolcularımızdan gelen aktarmasız Sivas-İstanbul seferleri talepleri doğrultusunda artık bu seferlerden biri İstanbul'a devam edecek şekilde planlanmıştır. Bizim burada Söğütlüçeşme İstasyonu'nda uğurlayacağımız tren gibi Sivas'tan da öğlen saat 13.00'te hareket eden yüksek hızlı tren seferi bugünden itibaren aktarmasız olarak İstanbul'a devam edecektir. 483 yol kapasitesine sahip setler kullanılacak, işletilecek bu ekspres hatlar İstanbul'dan 08.40'ten kalkacak, Sivas'tan da 13.30'da kalkacak. Trenlerimiz İstanbul- Sivas arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye, Pendik istasyonlarında duruş sağlayacak. Elbette ki ilerleyen günlerdeki taleplere göre tekrar bazı değişiklikler yapılabilir" ifadelerini kullandı.