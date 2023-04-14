İstanbul'daki binanın kolonları çatlamıştı! Harekete geçildi

Vatandaşlara seslenen Belediye Başkanı Bahadır, "Deprem öldürmüyor, deprem hasar vermiyor. Asıl bizim yaptığımız çürük evler, yapılmış olan çürük evler hasar veriyor. Çürük olan bütün binalardan bir an önce küçük de olsa sağlam, yeni binaya geçmelerini vatandaşlardan ben istirham ediyorum. Lütfen diyorum, boşu boşuna çürük evlerde oturmayalım. Yaklaşık 56 bin canımız, vatandaşımız şehit oldu. Bahçelievler Belediyesi olarak İstanbul’daki 40 belediyenin en iyi plan notlarını çıkardık. Hükümetimiz de, Cumhurbaşkanımız da kredi veriyor zaten 1 milyon 250 bin. 2 yılı ana para ödemesiz, 0.76 faizle yaklaşık 80 bin lira kira yardımı yapıyor, 7 bin lira taşınma yardımı yapıyor. Hep birlikte beraberce kentsel dönüşümü Bahçelievler’de, İstanbul’da hızlandırmamız lazım diyorum. İşin gerçeği vatandaşlarımız yanlış anlamasınlar şunu istiyorlar; kendimden örnek vereyim Dr. Hakan Bahadır’ın evini gelsin devlet yapsın, benim evim diyelim ki 2 milyon, 3 milyonluk ama bana 10 milyonluk evi versin. Kapalı otoparklı, yeşillikli falan. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem yok. Çünkü devlet Türkiye Cumhuriyeti kendinin olan okulunu, hastanesini, köprüsünü, karakolunu, viyadüğünü yapıyor, yapmak zorunda. Ama vatandaşın, Ahmet’in, Mehmet’in, Dr. Hakan’ın evini yapması diye bir şey yok. Ne yapıyoruz biz burada, vatandaşımızı da yalnız bırakmıyoruz, öyle bir şey olamaz. Belediyeler olarak biz yüzde 15 metrekare artışı verdik. Biz Bahçelievler'de arkadaşlarımızla, imar komisyonuyla birlikte artış verdik, yeter ki vatandaşımızın cebinden çıkacak para düşsün. Hükümetimiz de gerekli kolaylığı sağlıyor. Burada vatandaşımızın biraz cebinden, birazcık evini küçülterek, müteahhit arkadaşlar da sürümden kazanarak bu işi yapmamız lazım. Oradaki asıl neden, gecikmesinin nedeni vatandaşlarımızın birleşememesi. Apartmanda diyelim 5 daire var, 5’i de akraba olsa inanın ki birleşemiyorlar. Bu bizi üzüyor. Birleşmeleri lazım. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum, o çok aldı, bu az aldı diye düşünmeyin. Burada enkazın altında kalmak var, ölüm var, yaralanmak var, sakat olmak var. Gelin bazı şeyleri sineye çekelim, birleşelim" dedi.