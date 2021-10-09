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İstanbul'da zincirleme trafik kazası!

2021-10-09 07:29:44
İstanbul'da zincirleme trafik kazası!

İstanbul'da D-100 kara yolu Kozyatağı mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

#2
Foto - Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

#4
Foto - Kazanın görgü tanıklarından Emin Aksu, “Aracımla otoyol üzerinde seyir halindeydik.

Kazanın görgü tanıklarından Emin Aksu, “Aracımla otoyol üzerinde seyir halindeydik.

#5
Foto - Yağmur bir anda bastırdı. Motosiklet önce bariyere vurdu, üzerindekiler de savruldu.

Yağmur bir anda bastırdı. Motosiklet önce bariyere vurdu, üzerindekiler de savruldu.

#6
Foto - Emniyet şeridine yanaştım. Arkadaşları yolun içinden çekelim istedik, araçlar süratli geliyordu.

Emniyet şeridine yanaştım. Arkadaşları yolun içinden çekelim istedik, araçlar süratli geliyordu.

#7
Foto - Bir ticari taksi de bize yardım etmek için durdu.

Bir ticari taksi de bize yardım etmek için durdu.

#8
Foto - O sırada arkadan gelen bir araç önce ticari taksiye sonra benim arabama vurdu.

O sırada arkadan gelen bir araç önce ticari taksiye sonra benim arabama vurdu.

#9
Foto - Ambulanslar hemen geldi, ilk müdahaleyi yaptılar.” dedi.

Ambulanslar hemen geldi, ilk müdahaleyi yaptılar.” dedi.

#10
Foto - Otoyolda trafik akışı bir süre kapatılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Otoyolda trafik akışı bir süre kapatılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

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