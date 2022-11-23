2022-11-23 03:41:46 İstanbul'da zincirleme kaza! 13 araç çarpıştı
İstanbul'da 13 aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Vücudun su ihtiyacı hangi besinlerle karşılanır? Doğru su tüketimi: Vücutta sıvı kaybına ne iyi gelir, su dengesini ne sağlar?
İstanbul'da 13 aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Şişli Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde 13 araç zincirleme kaza yaptı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1'i bebek, 8 kişiyi sıkıştıkları araçlardan çıkartarak ambulanslarla hastaneye sevk etti.
Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde henüz bilinmeyen nedenle 13 araç zincirleme kaza yaptı.
İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.
Kazada yaralananlar itfaiye tarafından araçlardan çıkarılırken, D-100 Karayolu'nun trafiği Anadolu yakası istikametine durdu.
Araçlar yan yol üzerinden Mecidiyeköy meydana yönlendirildi.
Kazadan 1 saat önce yine aynı noktaya yakın bir otomobilin takla attığı ve trafiğin yavaş ilerlediği, bu sırada zincirleme kazanın meydana geldiği belirtildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23