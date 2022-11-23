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İstanbul'da zincirleme kaza! 13 araç çarpıştı

2022-11-23 03:41:46
İstanbul'da zincirleme kaza! 13 araç çarpıştı

İstanbul'da 13 aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı.

#1
Foto - İstanbul'da zincirleme kaza! 13 araç çarpıştı

Şişli Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde 13 araç zincirleme kaza yaptı.

#2
Foto - İstanbul'da zincirleme kaza! 13 araç çarpıştı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1'i bebek, 8 kişiyi sıkıştıkları araçlardan çıkartarak ambulanslarla hastaneye sevk etti.

#3
Foto - İstanbul'da zincirleme kaza! 13 araç çarpıştı

Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde henüz bilinmeyen nedenle 13 araç zincirleme kaza yaptı.

#4
Foto - İstanbul'da zincirleme kaza! 13 araç çarpıştı

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

#5
Foto - İstanbul'da zincirleme kaza! 13 araç çarpıştı

Kazada yaralananlar itfaiye tarafından araçlardan çıkarılırken, D-100 Karayolu'nun trafiği Anadolu yakası istikametine durdu.

#6
Foto - İstanbul'da zincirleme kaza! 13 araç çarpıştı

Araçlar yan yol üzerinden Mecidiyeköy meydana yönlendirildi.

#7
Foto - İstanbul'da zincirleme kaza! 13 araç çarpıştı

Kazadan 1 saat önce yine aynı noktaya yakın bir otomobilin takla attığı ve trafiğin yavaş ilerlediği, bu sırada zincirleme kazanın meydana geldiği belirtildi.

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