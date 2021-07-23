2021-07-23 00:40:51 İstanbul'da zehirli sivrisinek alarmı! Zehirli sivrisinek belirtileri ve bunlardan korunma yolları neler?
Sıcakların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte İstanbul da sivrisineklere teslim oldu. Bu yıl il genelinde sivrisinekler konusunda şikayetlerin ciddileşmesiyle ‘’İstanbul’da zehirli sivrisinek mi var? İstilacı zehirli sivrisinekten kurtulmanın yolları nedir? Sivrisinek istilası hangi ilçelerde görüldü? Zehirli sivrisinek ısırığı belirtileri neler? Zehirli sivrisinekten nasıl korunur?’’ soruları gündeme gelmeye başladı.