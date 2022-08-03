2022-08-03 20:32:22 İstanbul'da sivrisineklerin görülme sıklığında artış
İstanbul'da etkili olan sivrisinekler kaşıntı ve yaralara neden olurken, artan vakalar vatandaşları endişelendiriyor. Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dere yakındaki sokaklarda artan sivrisinekler, çevre sakinlerinde kaşıntı ve yaralara neden oluyor. Başta "Aedes" türü olmak üzere çeşitli sivrisinek ısırmasının neden olduğu problemlerden ve yetersiz ilaçlamadan şikayetçi olan mahalle sakinleri çözüm bekliyor. Sineklerin soktuğu çocukların bacakları ve kollarında oluşan yaraları gösteren mahalle sakinleri, durumun çözümü için yetkililere seslendi.