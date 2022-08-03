İstanbul'da sivrisineklerin görülme sıklığında artış

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, konuya ilişkin AA muhabirine, 2010'dan sonra Türkiye'de görülmeye başlayan "Aedes" cinsi sivrisineklerin küresel hareketlilikteki artış ve iklim değişikliklerinin etkisiyle yayılmayı sürdürdüğünü söyledi. Bu türlerden korunmak için kapalı ortamlara girmelerini engellemek gerektiğini belirten Midilli, "Sineklik ya da çok rahatsız olunuyorsa cibinlik kullanılabilir. Açık havadaysanız sinek kovucularla korunabilirsiniz." önerisinde bulundu. Prof. Dr. Midilli, Türkiye'de bu yıl henüz "Aedes" ve "Culex" türlerinin taşıdığı hastalıkların bulaştığı kimse bulunmadığını dile getirerek, "Sivrisinekler özellikle Aedes cinsi, Afrika, Hindistan, Uzakdoğu ve Güney Amerika’da yaygın olan bazı hastalıkları kan emdikleri kişilere bulaştırıyor. Şimdilik bu hastalıklardan Batı Nil ateşi dışındakileri bizim bölgemizde endemik değil. Ancak bu hastalıkları bulaştırabilen sivrisineklerin ülkemizde yerleşik hale gelmiş olması gelecek açısından bir tehdit oluşturuyor. Bu tropika/subtropikal bölgelerdeki hastalıklar bizde de endemik hale gelebilir. Bunlar zaman içerisinde bizde de yerli vakaların ortaya çıkmasına neden olabilir. Zaten var olanları Batı Nil Ateşi'ni bulaştırıyorlar. Nitekim önceki yıllarda İstanbul dahil olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde Batı Nil ateşi vakaları ve buna bağlı ölümler oldu. Şu an akut bir tehlike yok. Sadece sivrisinek çok fazla. Bu Aedes'ler özellikle çok saldırgan sinekler ve gündüz saatlerinde de saldırıyorlar. O nedenle rahatsızlık daha da belirgin hale geliyor." dedi. Kendilerine sinek ısırığı ve yol açtığı hastalıklar nedeniyle başvuranlar olmadığını aktaran Midilli, "Bizim yapabileceğimiz şey sivrisineklerin üreme yerleri olan küçük su birikintilerinin oluşmasını engellemek. Özellikle Aedes'lerin. Bunlar saksı diplerinde, su birikintilerinde çoğalabiliyorlar. İnsana yakın yerlere de yerleşiyorlar. Öyle bir problemleri var. Hayvanlar için bırakılan su kaplarındaki suları da her gün yenileyelim. Onun dışında sivrisineklerle kurumsal olarak yapılacak mücadele ayrı bir konu." diye konuştu. Midilli, şu anda Türkiye'de bu sivrisineklerin yol açtığı hastalıkların saptandığı akut bir vaka olmadığını söyledi.