2021-06-18 16:50:51 İstanbul'da sağanak etkili oluyor
Bulutlu ve gök gürültülü havanın hakim olduğu kentin bazı bölgelerinde sağanak başladı.
Bulutlu ve gök gürültülü havanın hakim olduğu kentin bazı bölgelerinde sağanak başladı.
Şişli, Beyoğlu, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Arnavutköy, Sultangazi, Zeytinburnu, Fatih civarında devam eden sağanaktan korunmaya çalışan vatandaşlar, dükkanlara, otobüs duraklarına ve binaların tentelerinin altına sığındı.
Taksim Meydanı'nda birçok kişi yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar duraklara ve iş yerlerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Yağış nedeniyle bazı yollar ve caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte seyir halindeki araçların sürücüleri de ilerlemekte zorluk çekti. Yağışın şiddetli olduğu yerlerde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Başakşehir'de istinat duvarı çöktü.
- İstanbul Adliyesi'nde giderler patlamasıyla su alt katlara indi Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin en üst katındaki giderlerin patlamasıyla su alt kartlara indi. Alt katlarda biriken su, temizlik görevlilerince silinerek alınıyor. Patlayan giderler de tamir edilmeye çalışılıyor.
Eyüp'te, bazı yolları bu basması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Esenler'deki 15 Temmuz Şehitleri Otogarı'nın önündeki yolda birikin su nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.
Bayrampaşa'da 3 gün önceki yağışta su basan Maltepe alt geçidi yine suyla doldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yolu kapatarak, önlem aldı. Yağış nedeniyle kentin bir çok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentti trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı.
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