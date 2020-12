İstanbul Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Ali Uyumaz ise su kullanımı noktasında tasarruf yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulunarak şu sözlerine yer verdi: “İstanbul’da ortalama günlük su kullanma miktarı 3 milyon metreküp. Bu miktarı yıllık olarak hesapladığımızda 1 milyar civarında yıllık su sarfiyatı yapılıyor. Bu yağış miktarı her ay değişiyor. Önemli olan tasarruf yapmak. Diş fırçalarken, tıraş olurken bir insan devamlı çeşmeyi açık bıraksa günlük 15-16 litre su harcıyor. Suyu israf etmemeliyiz, her an kesilecekmiş gibi tasarrufa çok önem vermeliyiz” dedi.