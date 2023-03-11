İstanbul’da helikopter destekli uygulama

Diğer yandan Fatih'te de uygulama yapıldı. Uygulamada, bir motosiklet sürücüsüne ehliyeti olmamasından dolayı 8 bin 190 TL, plakayı kapatmaktan da bin 671 TL ve motosiklet sahibine de 8 bin 190 TL, olmak üzere toplamda 18 bin 51 TL para cezası kesildi.