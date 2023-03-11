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Hayat-Aktüel
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İstanbul’da helikopter destekli uygulama

2023-03-11 23:58:34
İstanbul’da helikopter destekli uygulama

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, helikopter destekli “Yeditepe Huzur Uygulaması” yaptı.

#1
Foto - İstanbul’da helikopter destekli uygulama

Taksim Meydanı’nda ve Fatih'te gerçekleştirilen uygulamada şüpheli şahısların kimlik sorguları yapılırken araçlar didik didik arandı. Uygulamada hassas burunlu narkotik köpeği de kullanıldı.

#2
Foto - İstanbul’da helikopter destekli uygulama

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 20.00 sıralarında il genelinde helikopter “Yeditepe Huzur Uygulaması” yapıldı.

#3
Foto - İstanbul’da helikopter destekli uygulama

Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydani, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polis ekipleri katıldı.

#4
Foto - İstanbul’da helikopter destekli uygulama

Taksim Meydanı’ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi.

#5
Foto - İstanbul’da helikopter destekli uygulama

Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi.

#6
Foto - İstanbul’da helikopter destekli uygulama

Şüpheli görülen araçlar hassas burunlu narkotik köpeği Kanıt tarafından didik didik arandı.

#7
Foto - İstanbul’da helikopter destekli uygulama

Diğer yandan Fatih'te de uygulama yapıldı. Uygulamada, bir motosiklet sürücüsüne ehliyeti olmamasından dolayı 8 bin 190 TL, plakayı kapatmaktan da bin 671 TL ve motosiklet sahibine de 8 bin 190 TL, olmak üzere toplamda 18 bin 51 TL para cezası kesildi.

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