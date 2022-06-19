  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
3
İstanbul'da emniyetin deposunda çıkan yangın söndürüldü

2022-06-19 17:23:34
İstanbul'da emniyetin deposunda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Fatih'te, emniyete ait depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

#1
Foto - Edinilen bilgiye göre, Nişanca Mahallesi Sevgi Sokak'ta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak veya sahte ürünlerin tutulduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki bir binaya da sıçradı. Görgü tanıkları zaman zaman patlamaların meydana geldiğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tedbir amacıyla caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık iki saatte söndürüldü. Ardından soğutma çalışması yapıldı. Çalışmaların ardından cadde tekrar trafiğe açıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Nişanca Mahallesi Sevgi Sokak'ta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak veya sahte ürünlerin tutulduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki bir binaya da sıçradı. Görgü tanıkları zaman zaman patlamaların meydana geldiğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tedbir amacıyla caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık iki saatte söndürüldü. Ardından soğutma çalışması yapıldı. Çalışmaların ardından cadde tekrar trafiğe açıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

#2
Foto - Bu arada, aynı depoda 20 Nisan 2021'de çıkan yangın da itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Bu arada, aynı depoda 20 Nisan 2021'de çıkan yangın da itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Dünyadan saklanan gerçek! Liderleri PKK tarafından katledildi
Dünya

Dünyadan saklanan gerçek! Liderleri PKK tarafından katledildi

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği Başkanı Savaş Eğilmez, İsveç'in NATO'ya katılım talebini ilan ederek yaklaşık 200 yıldır taki..
Mavi Şimşekler yine dünya yıldızı getirecek!
Spor

Mavi Şimşekler yine dünya yıldızı getirecek!

Gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Adana Demirspor için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kaşınma, yoksa çok fena kaşırız! Haddini bil ulan edepsiz
Dünya

Kaşınma, yoksa çok fena kaşırız! Haddini bil ulan edepsiz

Yunanistan, Adalar'ın silahsız kalma statüsünü bozması, kuralları ihlal etmesi ve ülkesini ABD üssüne çevirmesine rağmen Türkiye'ye yönelik ..
Hakan Ural yine birilerini çıldırtacak: Türkiye son 60 yılda böylesini görmedi
Medya

Hakan Ural yine birilerini çıldırtacak: Türkiye son 60 yılda böylesini görmedi

Türkiye düşmanlarını çıldırtacak açıklamalarda bulunan sunucu Hakan Ural, Başkan Erdoğan'ın Batı'nın samimiyetsiz ve sömürgeci anlayışını or..
Ekrem’in gönlünden Metin Uca’ya 30 bin lira koptu
Gündem

Ekrem’in gönlünden Metin Uca’ya 30 bin lira koptu

Sosyal medyadan Ekrem İmamoğlu’nu cilalayan Metin Uca’nın yalakalığının sebebi ortaya çıktı.
Rusya, Türkiye'ye doğal gaz sevkiyatını geçici olarak durdurdu
Ekonomi

Rusya, Türkiye'ye doğal gaz sevkiyatını geçici olarak durdurdu

Rus enerji şirketi Gazprom, yıllık yapılan bakım nedeniyle TürkAkım doğal gaz boru hattından geçici olarak doğal gaz sevkiyatı yapılmayacağı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23