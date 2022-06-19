İstanbul'da emniyetin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Nişanca Mahallesi Sevgi Sokak'ta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak veya sahte ürünlerin tutulduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki bir binaya da sıçradı. Görgü tanıkları zaman zaman patlamaların meydana geldiğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tedbir amacıyla caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık iki saatte söndürüldü. Ardından soğutma çalışması yapıldı. Çalışmaların ardından cadde tekrar trafiğe açıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.