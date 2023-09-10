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Yaşam
20
İstanbul'da elektrik kesintisi! 20 ilçe karanlığa gömülecek

2023-09-10 19:55:59
İstanbul'da elektrik kesintisi! 20 ilçe karanlığa gömülecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. ( BEDAŞ) onarım, bakım ve yatırım çalışmaları yapmayı sürdürüyor.

#1
Foto - İstanbul'da elektrik kesintisi! 20 ilçe karanlığa gömülecek

BEDAŞ, 11 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da 20 ilçede elektriklerin kesileceğini bildirdi. İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AYDINLAR, SÜREYYA, ŞEREFHAN sk / BOYALIK mah ÇINARDERE sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.ARNAVUTKÖY

#2
Foto - İstanbul'da elektrik kesintisi! 20 ilçe karanlığa gömülecek

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALİBABA, ANKA, KONAKTEPE, KOZA, KURTARAN, ONURSAL, YALVAÇ, ÖĞRETMENLER, ŞEHADET sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2456. sk bölgelerinde 11/09/2023 10:30:00 - 11/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ​İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1769., 1776., 1777., 1778., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1876., 1877., 1878., 1879., 1881., 1882., 1883., 1884., 1885., 1886., 1887., 1888., 1897., 1912., 1916., 1921., 1923., 1924., 1928., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 11/09/2023 00:00:00 - 11/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1880., 1881., 1921., 1925., 1926., 1927., 1928., 1929., 1930., 1931., 1932., 1944., 1945., 1946., 1947., MEHMET AKİF, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 11/09/2023 00:00:00 - 11/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#3
Foto - İstanbul'da elektrik kesintisi! 20 ilçe karanlığa gömülecek

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1772., 1773., 1774., 1775., 1777., 1779., 1780., 1781., 1782., 1783., 1784., 1785., 1786., 1787., 1788., 1789., 1790., 1791., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1889., 1890., 1891., 1892., 1893., 1894., 1895., 1896., 1899., 1900., 1917., 1918., 1920., 1921., 1948., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 11/09/2023 00:00:00 - 11/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah İSTANBUL sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#4
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İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1313., 1314., 1315., 1316., 1317., 1318., 1319., 1320., 1322., 1323., 1324., 1326., 1330., 1350., 1351., 1352., 1353., 1354., 1355., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah HALKALI sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#5
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İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BAKIRCILAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2471., 2474., 2486., 2487., 2488., 2489., 2490., 2491., 2492., 2505., 2506., 2507., 2508., BAĞLAR, HACI BOSTAN, KÖPRÜ, PEYAMİ SAFA, SOĞUKSU, TURGUT sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BİRLİK 1, FIRAT 1, GÖRÜCÜ, HORASAN, HÜRRİYET, KIVILCIM, KORUCU, MAHMUTBEY, MEŞE, POYRAZ, ÇAĞLAYAN 1, ÖNDER sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, ASMADALI, AĞAÇEŞME, BAKİ, BERKAY, CEYHAN, CUMHURİYET, DAMLA, GELİNCİK 1, GÜMÜŞ, KUMRULU, KUZEY, KÖYÜM, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ŞELALE sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#6
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İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah FABRİKALAR, SUGÖZÜ, ŞENGÜL sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSKELE sk / SAKIZAĞACI mah BERRİN ÇİNİ, İSKELE sk / YEŞİLKÖY mah GÜVERCİN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah SEBAHATTİN ZEREN sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. STANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk / KARTALTEPE mah TERAKKİ, TERAKKİ ARALIĞI sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#7
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İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah KIRMIZI ŞEBBOY, MOR SÜMBÜL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 232., 67/2., MERV, ŞEHİT CEM AKGÜN sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#8
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İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSKELE sk / SAKIZAĞACI mah BERRİN ÇİNİ, MUHARRİR AHMET RASİM, ŞİNASİ GÜRÜNLÜ sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ACAR, AKIN, AVCILAR, UĞUR, YAMAÇ, YONCA, ÖZLEM sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#9
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İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ANDELİP, SAİT FAİK ABASIYANIK, SERBESTİ, YEŞİLKÖY İSTANBUL sk bölgelerinde 11/09/2023 10:00:00 - 11/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#10
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İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah AYDINLAR sk / ŞENLİKKÖY mah AKASYA, AY, CEVİZLİ, EKŞİ NAR, ERDEMLİ, HÜRRİYET, MERCAN, NUR, TAN, YAPRAK, YENİ BAĞLAR, YUNUS EMRE, İNCİR sk bölgelerinde 11/09/2023 10:00:00 - 11/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 11/09/2023 00:01:00 - 11/09/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 11/09/2023 00:01:00 - 11/09/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#11
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İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 11/09/2023 00:01:00 - 11/09/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah EREN, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 115., AVŞAR, AYDEMİR, BURÇAK, EREN, GÜNSU, KALE, KIZILIRMAK, MELEN, MUHSİN YAZICIOĞLU, OSMANLI, UĞUR, YAVUZ, ÖMÜR, ÖRNEK sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 11/09/2023 00:01:00 - 11/09/2023 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 11/09/2023 00:01:00 - 11/09/2023 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 22., 36., 50. YIL, KOCATEPE sk bölgelerinde 11/09/2023 10:00:00 - 11/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 1., 2., 20., MELTEM sk bölgelerinde 11/09/2023 11:00:00 - 11/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah GÜN IŞIĞI, LOZAN, MALAZGİRT, PLEVNE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 11/09/2023 12:00:00 - 11/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah ÖZTOPUZ sk bölgelerinde 11/09/2023 00:00:00 - 11/09/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah DELLALZADE, MUSTAFA İZZET EFENDİ, VARNALI sk / LEVAZIM mah IŞIK, ÇAYIR sk / MECİDİYE mah AMBARLIDERE YOLU, BÜYÜKKUYU, DEFNE ÇIKMAZI, IŞIK, MUHTAR, VARNALI, ÇEVİRMECİ sk / ORTAKÖY mah AMCABEY, AYAYDIN, CUDİEFENDİ, DEREBOYU, KIVANÇ sk bölgelerinde 11/09/2023 10:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah KÖRKADI sk bölgelerinde 11/09/2023 10:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah DÖNMEZ, LALELİ, SÜMBÜL, SİVAS ARALIĞI, YILDIRIM, YILDIRIM ARALIĞI, İNCİ sk bölgelerinde 11/09/2023 10:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#13
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İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-CELEPKÖY mah MİMAR, MİMOZA ÇIKMAZI, MİNARE, MİNE ÇIKMAZI, MİNYATÜR, MİRALAY, MİRCAN, ŞEHİT MUSTAFA ALTINAN sk / HALLAÇLI mah AYDIN sk / HİSARBEYLİ mah ACIÇEŞME, EĞİTMEN, HANDE, HANDEGÜL ÇIKMAZI, HANYERİ, HANZADE, HARDAL, KARADAĞ, KARAKARTAL, PELİN, SÖNMEZ sk / YALIKÖY mah AYKUT sk / ÖRENCİK mah ACEM ÇIKMAZI, AKSOY, AKSU, AKSÖĞÜT, ATİK ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, CEVİZLER, DAR, GALİP, GÖKÇE ÇIKMAZI, GÜLİZAR, KAVAK, KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVILCIM ÇIKMAZI, KIYMET, KIZILCIK ÇIKMAZI, KIZILDAĞ ÇIKMAZI, KIZILÇAM ÇIKMAZI, KONUK, KİBAR, SARAL ÇIKMAZI, SERENGÜL, SEÇKİN, TEPEBAŞI, YAZICI, YERYÜZÜ, ÇAKMAK, ÇAM, ÖRENCİK, ŞEHİT MUSTAFA ALTINAN sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1926., 1927. sk / MEHTERÇEŞME mah 1879., 1969., 1970., 1971., 1972. sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÖKEVLER mah 2312. sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-31, G-35, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 348., 410., 418., 419., 420., 449., 450., 451., 452., 453., 454., 455., 456., 457., 458., 459., 460., 462., BALIK YOLU, OZANLAR, YONCA sk / SULTANİYE mah BALIK YOLU sk / YUNUS EMRE mah 379. sk / İNÖNÜ mah 368., 418., 419., BALİNA, MANDIRA, YONCA sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah HİZMET sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah DOSTLUK sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 606., 621., 648., AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 606., 663., 664., 665., 666., 667., 668., 669., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 679., 685., 703., AŞIK ŞENLİK, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BİRLİK sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah 4.PARK, 5.PARK ÇIKMAZI, ALTINER, BAYIR, HÜRRİYET, KARADENİZ, KEŞAP, KUĞU, MEHMET ÇOLAKOĞLU, MİRAÇ, ORHANGAZİ, TÜRBE, ÇAVDAR, ŞAİR sk / SİLAHTARAĞA mah 1.NAZLI, 2.HİLAL, 2.MEHTAP, 8.LALE, BENEK, BERFİN, BERRAK, BESTEKAR EBUBEKİRAĞA, BURÇAK, HASRET, KADİR YOKUŞU, KARADENİZ, KEMAL REİS, MEHMET TAHİR EFENDİ, MERAL YOKUŞU, UĞUR, YENİYOL, İKİZLER YOKUŞU, ŞARK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah AYBENİZ, DERE, KAYNAR, ŞEHNAZ, ŞEHNAZDERE sk / YILDIZTABYA mah KAYNAR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, YILDIZ, İKRAM sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ATLI SPOR, HIZIR, LALEBAYIRI YOLU sk bölgelerinde 11/09/2023 09:30:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah DARÜŞŞAFAKA, FAHRİBEY, MİSVAK, OTLUKÇU YOKUŞU, SALİH ZEKİ, YEŞİL SARIKLI sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah KİMYAGER DERVİŞPAŞA, ORDU sk / MİMAR HAYRETTİN mah ASMAKANDİL, TİYATRO sk / MİMAR KEMALETTİN mah BEYAZIT KARAKOL, BÜYÜK HAYDAREFENDİ, DİBEKLİ CAMİİ, MİTHATPAŞA, ORDU, PEHLİVAN, TİYATRO ARALIĞI, YENİDEVİR, YENİÇERİLER sk / SARAÇ İSHAK mah TATLIKUYU HAMAMI sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, TİRYAKİ HASANPAŞA sk / MESİHPAŞA mah AZİMKAR, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, MESİHPAŞA sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah BOYACI KAPISI, FATİH sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DERVİŞ ALİ mah CANFEDA CAMİİ, KANAT, KELEBEK, KURTAĞA ÇEŞMESİ, NAKKAŞ SAHİ sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah ALPASLAN, ARALIK, BORA, GAZEL, MEHMET AKİF, SAYAR, SOĞANAĞA, SOĞANLI, YAVUZ SELİM, YONCA, ZÜMRÜT, ÇALIŞIR, ÇAYIRLI, ÇELEBİ, ÖZGÜR, İNCİ, ŞEHİT TARIK ALTINBAŞ sk bölgelerinde 11/09/2023 10:00:00 - 11/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah MENDERES, ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 11/09/2023 11:00:00 - 11/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BAHTİYAR, ONURCAN, YELİZ sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL KAĞITHANE ilce -GÜRSEL mah sk bölgelerinde 11/09/2023 15:30:00 - 11/09/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah HALİDE EDİP sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.KARADENİZ, 1.TUNÇ, 2.FABRİKALAR, 3.AKASYA, 903., 906., 913., AKÇALAR, AKİF, ANADOLU, CONKER, HÜR, KABİL, KANARYA, KAYA, KUZEY, TÜRKELİ, UÇAR, VARNA, ÇAKIR, İKİZDERE, ŞEHİT REŞİT AKBABA, ŞEREF sk / MEHMET AKİF mah BABİL sk / SULTAN MURAT mah KAYA, OYUKLU sk / İNÖNÜ mah TARAKÇIOĞLU sk bölgelerinde 11/09/2023 10:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah KAFKAS, KIZILCIK, KÖŞEM, MERMERCİ ÇIKMAZI, NURİ PAŞA, VAKIFLAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 11/09/2023 09:30:00 - 11/09/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ALADAĞ, AYTEKİN, DEREİÇİ., KIZILELMA, KOPUZ , KİLYOS, MADEN BİLİNMEYEN sk / ZEKERİYAKÖY mah KİLYOS. sk bölgelerinde 11/09/2023 10:00:00 - 11/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SÜLEYMANİYE, TEPKİ, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, ALDENİZ, ALGÜR, ALPERENLER, ALSANCAK, BAĞDAT, BEYPAZARI, BOZOVA, CAHİT ARF, DEMİRKENT ÇIKMAZI, DOMANİÇ, DİLŞAD, ECEABAT, ERGEÇ, ERTUĞRULGAZİ, ESİNTİ, ETİMESGUT, FATİH, GENÇOSMAN, GEYLANİ, GÖKÇEADA, GÖLYAKA, GÖRENEK, GÜLCAN, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜNYÜZÜ, GÜRHAN, GÜZELYURT, GÜÇLÜKONAK, HALFETİ, HALİFE, HARRAN, HIZIRREİS, HULUSİ ÇIKMAZI, HÜSUMET ÇIKMAZI, HİKMET, HİSARCIK, IŞILAY ÇIKMAZI, KAHTA, KALECİK, KIRKAHVESİ, KONURALP, KORKUTELİ, KULP ÇIKMAZI, MAVİKOR ÇIKMAZI, MEDENİYET, MURADİYE, MURATPAŞA, MUSA, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, MİHALGAZİ, NURHAN, NİKSAR, PALAMUTDAĞ, PAZARLAR, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, SULUSARAY, SİVRİHİSAR, TEVFİK FİKRET, TUNABOYU, TUNALI, ULUEREN, VELİOĞLU, VİRANŞEHİR, YAHYA GALİPBEY, YAHYA KEMAL, YAHYA KÖPRÜSÜ, YAHYA PAŞA, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YALIKÖY, YAĞHANE, YEGANE, YENİŞEHİR, ZAFERLER, ZİLE, ÇANAKKALE, ÇATALPINAR, ÇAVDARHİSAR, ÇELİKHAN, ÖZALP, İSHAKPAŞA, İZZET, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#17
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İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, BEŞİKDÜZÜ, CAHİT ARF, GÜLDEREN, HAYDARPAŞA, HIZIRREİS, LÜFER, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, RAŞİT ÇIKMAZI, TOPRAKBASTI, TOPÇAM sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN, MÜMİN ARK sk / FATİH mah AYHAN KARAKİRAZ, BÜNYAMİN ÇIKMAZI, DAVULCU SALİH, GELİŞİM, HALİM ULUŞAHİN, HASTANE, HASİPPAŞA, IŞIKLAR, KARAHÜSEYİN, KUMRU, LEYLAK, OK, OKUL, PİR, SÜLÜN, VARYEMEZ, YAZARLAR, YÜKEN, ÖZERTEM sk bölgelerinde 11/09/2023 10:00:00 - 11/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 160/1., 161., 169., 170., 171., 172., 174., 176., 177., 178., 179., 180., 182., 183., 30., 32., 33., ORDU, ŞEHİT NECATİ ÖZGEL sk bölgelerinde 11/09/2023 00:05:00 - 11/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2478., 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2485., 2486., 2486/1., 2487., 2488., 2489., 2490., 2490/1., 2492., 2494., 2495., 2496., 2499., 2500., ATATÜRK, T, U, V sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 11/09/2023 00:05:00 - 11/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KALENDER sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2059. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 157., 162., 166., 167., 168., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk / İSMETPAŞA mah 150., 151., 153., 45., GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk bölgelerinde 11/09/2023 10:00:00 - 11/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 11/09/2023 00:00:00 - 11/09/2023 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 11/09/2023 01:30:00 - 11/09/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 11/09/2023 03:00:00 - 11/09/2023 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101. sk / TELSİZ mah 101. sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah BLOK İÇİ, G/13., G/18., G/29., G/36., G/37., G/37/1., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 232., 67/2., MERV, ŞEHİT CEM AKGÜN sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 125., 126., 131. sk / TELSİZ mah ORKİDE sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 109. sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 102., 102/1., 102/2., 103/2., 103/5., 103/6., 104., 105/2., 106/2., 108/1., 110., 111/1., 111/3., 113/1., 114., 114. ARALIK, 308., 309., CAHİT BAYRAM, RAUF DENKTAŞ, ŞEHİT ER FARUK SEVİM sk / TELSİZ mah BALIKLI YOL sk / VELİEFENDİ mah 114. sk bölgelerinde 11/09/2023 12:00:00 - 11/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Mehmet Metiner,
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