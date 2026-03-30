İstanbul'da dinmek bilmeyen yağmur konusunda uzmanından dikkat çeken sözler: yeni sistem için uyardı
İstanbul'da yoğun yağmur sonrası uzmanlar uyarıyor.
İstanbul cuma gününden itibaren durmak bilmeyen bir sağanak yağış etkisi altına girdi. Megakentte aşırı yağış sebebiyle zaman olumsuz anlar yaşandı. Meteoroloji uzmanı açıklamasında yağışın ne kadar daha süreceğine dair İstanbulluları uyardı.
İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, İtalya üzerinden gelen yeni alçak basınç sisteminin, Marmara Bölgesi'nde etkili yağışlara neden olacağını, İstanbul'daki yağışların yaklaşık 1 hafta süreceğini belirtti.
Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir'e göre, İtalya üzerinden gelen yeni alçak basınç sistemi nedeniyle İstanbul'da yaklaşık 1 hafta sürecek etkili yağışlar bekleniyor.
İstanbul'daki yağışların yaklaşık 1 hafta süreceği ve çarşamba gününden itibaren etkili olacak yeni bir sistemin de mevcut yağışlara benzer şekilde etkili olacağı öngörülüyor. Bu yağışların sadece Marmara ile sınırlı kalmayıp, hemen hemen tüm Türkiye'yi kapsayacağı ifade edildi. Çarşamba gününden itibaren rüzgarın yön değiştireceği ve İstanbul'da kuzeyli rüzgarların (poyraz) etkili olacağı, rüzgar hızının 50 ila 70 kilometreye ulaşabileceği uyarısı yapıldı.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının 10-15 derece civarında seyredeceği, çarşamba ve perşembe günleri de benzer sıcaklıkların beklendiği belirtildi. Şişli, Sarıyer, Kemerburgaz ve Tuzla gibi bölgelerde sağanak nedeniyle su baskınları ve ulaşımda aksamalar yaşandığı aktarıldı.
Özdemir, alçak basınç sisteminin, cuma gününden itibaren Türkiye üzerine yerleştiğini, batıdan başlayarak Marmara Bölgesi'nde etkisini sürdürdüğünü söyledi.
Yağışların çok kuvvetli olduğunu dile getiren Özdemir, "Lodosun etkisiyle birlikte kuvvetli rüzgarla beraber yağışlar daha da güçleniyor. Bu yağışlar özellikle sahil kesimlerinde, İstanbul'un kıyı bölgelerinde daha fazla etkili oluyor." dedi.
