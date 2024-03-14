İstanbul’da 400 CHP’li AK Parti’ye katıldı

“Bugün burada temsilen başta Abdullah Hafız Bey olmak üzere kanaat önderlerimiz büyük bir kitleyi temsilen partimize geldiler. Burada küçük bir katılım töreni düzenlemek istedik. Onlara tekrardan hem temsil ettikleri kardeşlerimiz adına hem de kendilerine yuvalarına hoş geldiler, sefalar getirdiler diyorum. Türkiye, Cumhurbaşkanımız liderliğinde birçok konuda mesafe aldı. Eğitim, sağlık, güvenlik, özgürlük ve bireysel tercihlerimizin önündeki engellerin kaldırılmasından ulaşıma kadar yol aldık. Hayat sürekli devam ediyor. Şehirlerimizi de sürekli canlı bir organizma olarak görüp hizmet etmeye, geliştirmeye gayret ettik. 5 senede bir ise vatandaşlarımızın huzuruna çıkıp yetki talep ediyoruz. Vatandaşımız da hem hükümet noktasında hem belediyeler noktasında yetkilerini bizlere verdiler. Biz de hizmete devam ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bu hizmet kervanında yüreğimiz, gönlümüz, kalbimizin her zaman kardeşlerimize açık olduğunu ifade ettik. Bu anlamda yüreğimizi birleştirerek 31 Mart seçimlerinde de sizlerle birlikte İstanbul’umuzda da en güzel sonucu alacağız”