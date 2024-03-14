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İstanbul’da 400 CHP’li AK Parti’ye katıldı

2024-03-14 17:38:48
İstanbul’da 400 CHP’li AK Parti’ye katıldı

CHP'li 400 teşkilat mensubunun toplu olarak AK Parti'ye katılımı nedeniyle tören düzenlendi.

#1
Foto - İstanbul’da 400 CHP’li AK Parti’ye katıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen törene AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yanı sıra Sultangazi Belediye Başkanı Abddurrahman Dursun, AK Parti Dışişlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, Bitlis, Muş ve Adıyaman bölgelerinden Stürki Aşireti, Slokan Aşireti, aşiretin reisi Şeyh Abdülhafız Aydın ve Mehmet Bulut katıldı.

#2
Foto - İstanbul’da 400 CHP’li AK Parti’ye katıldı

Törende bir konuşma yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, şunları söyledi:

#3
Foto - İstanbul’da 400 CHP’li AK Parti’ye katıldı

“Bugün burada temsilen başta Abdullah Hafız Bey olmak üzere kanaat önderlerimiz büyük bir kitleyi temsilen partimize geldiler. Burada küçük bir katılım töreni düzenlemek istedik. Onlara tekrardan hem temsil ettikleri kardeşlerimiz adına hem de kendilerine yuvalarına hoş geldiler, sefalar getirdiler diyorum. Türkiye, Cumhurbaşkanımız liderliğinde birçok konuda mesafe aldı. Eğitim, sağlık, güvenlik, özgürlük ve bireysel tercihlerimizin önündeki engellerin kaldırılmasından ulaşıma kadar yol aldık. Hayat sürekli devam ediyor. Şehirlerimizi de sürekli canlı bir organizma olarak görüp hizmet etmeye, geliştirmeye gayret ettik. 5 senede bir ise vatandaşlarımızın huzuruna çıkıp yetki talep ediyoruz. Vatandaşımız da hem hükümet noktasında hem belediyeler noktasında yetkilerini bizlere verdiler. Biz de hizmete devam ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bu hizmet kervanında yüreğimiz, gönlümüz, kalbimizin her zaman kardeşlerimize açık olduğunu ifade ettik. Bu anlamda yüreğimizi birleştirerek 31 Mart seçimlerinde de sizlerle birlikte İstanbul’umuzda da en güzel sonucu alacağız”

#4
Foto - İstanbul’da 400 CHP’li AK Parti’ye katıldı

Kabaktepe, sözlerini şöyle tamamladı:

#5
Foto - İstanbul’da 400 CHP’li AK Parti’ye katıldı

“Kapımızın her zaman Türkiye iddiası için hizmet edecek tüm kardeşlerimize açık olduğunu ifade ediyoruz. Bizim de enerjimizi, coşkumuzu, inancımızı artıran bir program oldu. İstanbul için, ilçelerimiz için ve Türkiye’miz için çalışacağız. İstanbul’un son 5 yıldaki fetret dönemine yeniden değerli Abdullah Hafız Bey'in ifade ettiği gibi Cumhurbaşkanımızın söylemiyle ‘Yeniden İstanbul’ diyerek bu dönemde son vereceğiz. Hem Abdullah Hafız Bey'in şahsında hem de değerli kanaat önderleri ve dernek başkanlarımızın şahsında emeği geçen belediye başkanımız, meclis üyemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye’de de sizin desteğinizin hissedileceğine inanıyorum. İstanbul seçimleri açısından baktığımızda bu katılımınız bu seçim açısından değil, bizim ailemizin büyümesi, sizlerle omuz omuza yürümenin mutluluğunu daha büyük bir şekilde yaşıyoruz.

#6
Foto - İstanbul’da 400 CHP’li AK Parti’ye katıldı

İstanbul seçimleri bu yaşayacağımızın bir merdivenidir. Asıl olan ise sonraki günlere hep birlikte yürümemizdir”

#7
Foto - İstanbul’da 400 CHP’li AK Parti’ye katıldı

Konuşmaların ardından AK Parti’ye katılanlara AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Dışişlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya ve Sultangazi Belediye Başkanı Abddurrahman Dursun tarafından rozetleri takıldı.

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