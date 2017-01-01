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İstanbul Yeni Havalimanı’na 6 bin metrekarelik ‘Lounge’

  • THY, İstanbul Yeni Havalimanı lounge’ları için ihaleye çıktı. 5-6 bin metrekarelik özel yolcu salonları, 5 yıldızlı otel konforunu aratmayacak.

  • Lounge’larda yatak odaları, cep sineması ve duş odaları gibi birçok hizmet bulunacak.Açılmasına 6 ay kala İstanbul Yeni Havalimanı’nda en çok uçuşu yapacak olan Türk Hava Yolları (THY), dev merkezde yer alacak özel yolcu salonları için girişimlere başladı.

  • Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre THY, özel yolcu salonları (CIP Lounge alanları) ihalesine katılacak firmaların belirlenmesi için ön yeterlilik ihalesine çıktı.

  • THY’nin özel yolcu salonları, 5 yıldızlı otelleri aratmayan konforuyla adeta uçak kaçırtacak. Havalimanında THY’nin 5-6 bin metrekarelik lounge alanları olması bekleniyor.

  • İnşaatının yüzde 85’i tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı’nın yolcu payının yüzde 70’i Türk Hava Yolları’nın olacak. THY’nin burada birçok tesisi ve büyük ölçekli özel yolcu salonları bulunacak. Havalimanında THY’ye ait bir yolcu terminali olmayacak, ancak özel alanlarla birlikte terminalin büyük kısmı THY tarafından kullanılacak.

  • Havalimanında THY’nin 5-6 bin metrekarelik lounge alanlarının olması bekleniyor. THY, 29 Ekim’de uçuş trafiğine açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda 5 yıldızlı otel konforunu aratmayacak özel yolcu salonları konsepti ile adeta uçak kaçırtacak.

  • Yolcunun rahatı için herşey olacak

    THY’nin özel yolcu salonlarında transit yolcular için yatak odaları, cep sineması, çocuk alanları, Türk ve dünya mutfaklarından örnekler, içecek bölümleri, kütüphane, duş odaları gibi birçok hizmet bulunacak. Binden fazla oturma kapasitesine sahip olacak lounge’larında yolcular vakit geçirebilecek.

  • THY, salonlarla ilgili de girişimlere başladı. THY, havalimanında CIP Lounge alanları yapımı ihalesine katılacak firmaların belirlenmesi amacıyla, ön yeterlilik ihalesi yapılacağını ilan etti. Ön yeterliliğe katılacak istekli firmaların Türkiye’de inşaat taahhüt hizmeti vermek üzere Ticaret Odası nezdinde tescil edilmiş olmaları istendi.

  • 50 milyon Tl'lik ciro şartı aranıyor

    İhale ilanına göre başvuruda bulunacak istekli firmanın müteahhitlik hizmetlerine ilişkin cirosunun son beş yılın ortalamasında veya son yılda minimum 50 milyon TL tutarında üstyapı işleri olması gerekiyor.

  • Yabancı istekliler ile yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli isteklilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

  • Kiracı olmak isteyenlerin ilgisi büyük

    29 Ekim’de ilk etabı açıldığında dünya havacılığının merkezi olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda çok sayıda büyük ve küçük ölçekli firma, ticari alanları kiralayarak yerlerini almak istiyor.

    Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 30 Haziran’da şirketlere yer teslimi yapılacağını ve 30 Ağustos itibarıyla geçici kabul işleminin başlayacağını bildirdi.

  • İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş (İGA) ile ticari alan kiralamak isteyenler arasında da görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Dev merkezde kiracı olmak için İGA’ya yoğun talepler geliyor.

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