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Husilere sert Babülmendep uyarısı

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Husilere sert Babülmendep uyarısı

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İran destekli Husilerin Babülmendep Boğazı’na yönelik olası bir hamlesinin kendileri için “ağır bir yıpranmaya” dönüşeceğini söyledi.

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Foto - Husilere sert Babülmendep uyarısı

Yemen’de Taiz cephelerinde çatışmalar şiddetlenirken Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi’den Husilere yönelik sert bir açıklama geldi.

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Foto - Husilere sert Babülmendep uyarısı

Yemen resmî haber ajansı SABA’ya göre, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı sıfatını da taşıyan Alimi’nin ofisinden bir kaynak, Başkanlık Konseyi üyelerinin sahadaki gelişmeleri ve askerî operasyonların seyrini günün her saati takip ettiğini bildirdi.

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Foto - Husilere sert Babülmendep uyarısı

Alimi, devletin ve Silahlı Kuvvetlerin, İran’ın Babülmendep Boğazı’nı kontrol etme hedefine hiçbir koşulda izin vermeyeceğini vurguladı.

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Foto - Husilere sert Babülmendep uyarısı

Husilerin bölgede gerilimi artırdığını savunan Alimi, “Bu bölgelere yönelik her türlü macera, terörist milisler için ağır bir yıpranmaya dönüşecektir.” ifadesini kullandı.

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Foto - Husilere sert Babülmendep uyarısı

Husileri sivillere yönelik ihlallerde bulunmak ve yüzlerce ailenin çatışma bölgelerinden ayrılmasına neden olmakla suçlayan Alimi, yaşanan insani tablonun sorumluluğunun örgüte ait olduğunu belirtti.

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Foto - Husilere sert Babülmendep uyarısı

Alimi ayrıca Husilerin Yemenlilerin yaşamını hiçe saydığını, vatandaşları mezhepçi projeleri ve destekçilerinin hedefleri uğruna kullandığını ileri sürdü.

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Foto - Husilere sert Babülmendep uyarısı

Yemen halkına seslenen Alimi, Silahlı Kuvvetlerin kararlı bir irade ve tek komuta kademesi altında mücadele ettiğini ifade etti. Husilerin, devletini ve geleceğini savunan Yemen halkı karşısında tutunamayacağını savunan Alimi, ordunun mücadelenin niteliği ile karşı tarafın hedeflerini bütünüyle kavradığını kaydetti.

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Foto - Husilere sert Babülmendep uyarısı

Alimi, Silahlı Kuvvetlere çatışma bölgelerindeki sivillerin korunması ve yerleşim alanlarının güvenliğinin sağlanması talimatını verdi. Yerinden edilen ailelerin güvenli biçimde tahliye edilmesini isteyen Alimi, bölgeye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştıracak bütün önlemlerin alınmasını da emretti.

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