Ekonomi
16
Yeniakit Publisher
İstanbul sıralamada yok! Kira getirisi en yüksek iller belli oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul sıralamada yok! Kira getirisi en yüksek iller belli oldu

Türkiye'de satış fiyatına göre kira getirisi en yüksek iller belli oldu. Getirisi yüksek ilk 10 şehir arasında İstanbul yer almazken, 3 büyükşehir öne çıktı.

#1
Foto - İstanbul sıralamada yok! Kira getirisi en yüksek iller belli oldu

Yıllık kira getirisi, konut yatırımcısı için önemli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor. Yatırım amaçlı alınan konutlarda değer artışları “potansiyel getiri” olarak biliniyor. Kira geliri ise “harcanabilir kazanç” olarak yatırımcısına fayda sağlıyor.

#2
Foto - İstanbul sıralamada yok! Kira getirisi en yüksek iller belli oldu

2025 yılı geride kalırken, Türkiye’de ülke genelinde daire nitelikli konutların ortalama kira tutarı, aralık ayı itibarıyla 24 bin 101 TL olarak gerçekleşti. Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre geçen yıl kiralarda ',42 oranında artış gerçekleşti. Bu veriler, devam eden sözleşmelerin dışında, ilanlarda yer alan ve boş olarak ilk defa pazara çıkan konutların kira bedellerini ölçüyor.

#3
Foto - İstanbul sıralamada yok! Kira getirisi en yüksek iller belli oldu

KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK İLLER 2025 yılında Türkiye’de, satış fiyatına göre kira getirisi en yüksek ölçülen iller, ortalama konut kiraları ve yıllık kira getirileri şöyle gerçekleşti:

#4
Foto - İstanbul sıralamada yok! Kira getirisi en yüksek iller belli oldu

-Muş: 11.087 TL (%8,91)

#5
Foto - İstanbul sıralamada yok! Kira getirisi en yüksek iller belli oldu

-Ankara: 28.261 TL (%8,49)

#6
Foto - İstanbul sıralamada yok! Kira getirisi en yüksek iller belli oldu

-Kırıkkale: 17.824 TL (%8,48)

#7
Foto - İstanbul sıralamada yok! Kira getirisi en yüksek iller belli oldu

-Karaman: 15.680 TL (%8,19)

#8
Foto - İstanbul sıralamada yok! Kira getirisi en yüksek iller belli oldu

-Tekirdağ: 19.685 TL (%8,17)

#9
Foto - İstanbul sıralamada yok! Kira getirisi en yüksek iller belli oldu

-Artvin: 21.707 TL (%7,92)

#10
Foto - İstanbul sıralamada yok! Kira getirisi en yüksek iller belli oldu

-Kars: 12.419 TL (%7,92)

#11
Foto - İstanbul sıralamada yok! Kira getirisi en yüksek iller belli oldu

-Şanlıurfa: 15.447 TL (%7,91)

#12
Foto - İstanbul sıralamada yok! Kira getirisi en yüksek iller belli oldu

-Kilis: 9.990 TL (%7,83)

#13
Foto - İstanbul sıralamada yok! Kira getirisi en yüksek iller belli oldu

-Bilecik: 18.282 TL (%7,65)

#14
Foto - İstanbul sıralamada yok! Kira getirisi en yüksek iller belli oldu

İSTANBUL İLK 10’DA YOK 2025 yılında İstanbul’da ortalama yıllık kira getirisi %7,24 olarak hesaplandı. İstanbul, bu oran ile en fazla getiri sunan ilk 10 il arasında yer almadı.

#15
Foto - İstanbul sıralamada yok! Kira getirisi en yüksek iller belli oldu

İlk 10’da Ankara, Tekirdağ ve Şanlıurfa illeri, “büyükşehir” statüsündeki 3 lokasyon olarak öne çıktı.

