İstanbul kavruluyor! Nem tavan yaptı: İşte ilçe ilçe oranlar...

• Beykoz'da ise hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,8 iken, nem oranı yüzde 80 olarak ölçüldü. • Beylikdüzü'nde hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 29,4, nem oranı yüzde 89 olarak ölçüldü. • Beyoğlu'nda hava sıcaklığı 25,4, hissedilen sıcaklık 39,3 iken, nem oranı yüzde 98'e ulaştı. • Büyükçekmece'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,8, nem oranı yüzde 94 olarak ölçüldü. • Çatalca'da ise hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,4 iken, nem oranı yüzde 97’ye ulaştı. • Çekmeköy'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,3, nem oranı yüzde 85 olarak kaydedilirken, Esenler'de hava sıcaklığı 25,4, hissedilen sıcaklık 28,2, nem oranı yüzde 87 olarak ölçüldü. • Esenyurt'ta hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,8 olurken, nem oranı yüzde 94 oldu. • Eyüpsultan'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,6 iken, nem oranı yüzde 86 olarak ölçüldü. • Fatih'te hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 26, nem oranı ise yüzde 92'yi buldu. • Gaziosmanpaşa ve Güngören'de hava sıcaklığı 25,4, hissedilen sıcaklık 28,2, nem oranı da yüzde 88 ölçüldü. • Kadıköy'de hava sıcaklığı 26,8, hissedilen sıcaklık 30,8, nem oranı da yüzde 87 olarak kaydedilirken, Kağıthane'de hava sıcaklığı 25,3, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı da yüzde 98'i buldu.