2022-09-15 15:29:37 İstanbul karanlığa gömülecek! Tarih verildi
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da yarın elektrik kesintileri yaşanacak.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da yarın elektrik kesintileri yaşanacak.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 16 Eylül Cuma günü İstanbul'un 17 ilçesinde çeşitli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak.
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor. Planlı yapılan bakım çalışmaları sırasında saatlerce belirli bölgelere elektrik verilemeyecek.
Elektrik kesintilerinin süresi 8 saati bulacak. BEDAŞ yaptığı uyarılarda ilçe ilçe sokak sokak kesinti saatlerini açıkladı. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 15/09/2022 09:00:00 - 15/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah KADİM, KIBRIS, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 15/09/2022 10:00:00 - 15/09/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KURUÇEŞME, İDARE, İNCEBEL, İNCEBEY sk bölgelerinde 15/09/2022 09:00:00 - 15/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, MEKTEP sk bölgelerinde 15/09/2022 09:00:00 - 15/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 10., 5., 6., 7., 8., YAVUZ SULTAN SELİM sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah MOR sk bölgelerinde 15/09/2022 00:00:00 - 15/09/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah YAVUZ SULTAN SELİM.sk bölgelerinde 15/09/2022 02:00:00 - 15/09/2022 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17., 3., 4., 5., 6., 7., 8., OSMAN PAŞA, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 15/09/2022 03:30:00 - 15/09/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2627., 2632. sk bölgelerinde 15/09/2022 09:00:00 - 15/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2590., 2593., 2594., 2595., 2596., 2597., 2598., 2601., 2602., 2603., 2604., 2606., 2618., 2619., 2622., 2623., 2630., 2631., KARAOĞLANOĞLU, MOSTAR KÖPRÜSÜ sk bölgelerinde 15/09/2022 09:00:00 - 15/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2590., 2593., 2594., 2595., 2596., 2597., 2598., 2601., 2602., 2603., 2604., 2606., 2618., 2619., 2622., 2623., 2630., 2631., KARAOĞLANOĞLU, MOSTAR KÖPRÜSÜ sk bölgelerinde 15/09/2022 09:00:00 - 15/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2597., 2602., 2603., 2604., 2606., KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 15/09/2022 09:00:00 - 15/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2602., 2618., 2619., KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 15/09/2022 09:00:00 - 15/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2597., 2599. sk bölgelerinde 15/09/2022 09:00:00 - 15/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2598., 2623., 2630., KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 15/09/2022 09:00:00 - 15/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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