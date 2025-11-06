Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: İstanbul İl Başkanlığı Binasındaki Para Akışında Yeni Detaylar! Adem Soytekin’in yeni ifadesine ulaşıldı
CHP’li Ekrem İmamoğlu döneminde adı rüşvet iddialarıyla anılan ve “sıvacı” olarak bilinen Adem Soytekin’in yeniden alınan ifadesi gündemi sarsıyor. İkinci kez tutuklanmasının ardından eksik bıraktığı bilgileri tamamlayan Soytekin, iş adamlarından toplanan paraların büyük bir havuzda biriktirildiğini anlattı. Bu paralarla 41 milyon lira karşılığında alınan ve para kuleleri görüntüleriyle tartışma konusu olan İstanbul İl Başkanlığı binasının yenilenmesinde kendi şirketinin doğrudan yer aldığını belirtti.