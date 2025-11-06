  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
10
Yeniakit Publisher
İstanbul İl Başkanlığı Binasındaki Para Akışında Yeni Detaylar! Adem Soytekin’in yeni ifadesine ulaşıldı

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul İl Başkanlığı Binasındaki Para Akışında Yeni Detaylar! Adem Soytekin’in yeni ifadesine ulaşıldı

CHP’li Ekrem İmamoğlu döneminde adı rüşvet iddialarıyla anılan ve “sıvacı” olarak bilinen Adem Soytekin’in yeniden alınan ifadesi gündemi sarsıyor. İkinci kez tutuklanmasının ardından eksik bıraktığı bilgileri tamamlayan Soytekin, iş adamlarından toplanan paraların büyük bir havuzda biriktirildiğini anlattı. Bu paralarla 41 milyon lira karşılığında alınan ve para kuleleri görüntüleriyle tartışma konusu olan İstanbul İl Başkanlığı binasının yenilenmesinde kendi şirketinin doğrudan yer aldığını belirtti.

#1
Foto - İstanbul İl Başkanlığı Binasındaki Para Akışında Yeni Detaylar! Adem Soytekin’in yeni ifadesine ulaşıldı

Adem Soytekin ayrıca rüşvet havuzundan nemalandığı miktarın da yaklaşık 95 milyon lira olduğunu, bunun 40-45 milyonunu belgeleyebileceğini, 50 milyon lira da alacaklı olduğunu söyledi.

#2
Foto - İstanbul İl Başkanlığı Binasındaki Para Akışında Yeni Detaylar! Adem Soytekin’in yeni ifadesine ulaşıldı

Soytekin, KİPTAŞ'ın Pendik'teki dairelerinden devir yasağı olması nedeniyle KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'un ise yaklaşık 10 tane daireyi bir galericinin üzerine aldırdığını, KİPTAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın da eniştesi olan Bektaş Ulusan'ın ise 4 daire aldığını duyduğunu söyledi. Soytekin ayrıca İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü Melih Geçek'in burada ortak bir dairesi olduğunu da sözlerine ekledi.

#3
Foto - İstanbul İl Başkanlığı Binasındaki Para Akışında Yeni Detaylar! Adem Soytekin’in yeni ifadesine ulaşıldı

Ekrem İmamoğlu'nun kasalarından "sıvacı" Adem Soytekin, ikinci kez tutuklandıktan sonra kurulan rüşvet çarkıyla ilgili eksik verdiği bilgileri, ifadesiyle tamamladı. Soytekin, Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu sistemin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden İBB Başkanlığı yaptığı süre zarfında teslim edilen daire, çek, EFT ve nakit akışlarını, "havuz" hesaplamalarını ve faturalaştırma yöntemlerini detaylı belgelerle anlattı.

#4
Foto - İstanbul İl Başkanlığı Binasındaki Para Akışında Yeni Detaylar! Adem Soytekin’in yeni ifadesine ulaşıldı

İş adamları ve müteahhitlerden alınan rüşvetlerden oluşturulan havuzdan bugüne kadar sadece kendisinin ne kadar para aldığı da ortaya çıktı. Soytekin verdiği ifadede, Ekrem İmamoğlu'yla tanışıklığından itibaren yaptığı işlemler kapsamında sistem tarafından kendi şirketlerine ne kadar para geldiği hakkında somut bir şey söyleyemeyeceğini ancak tahmini bir rakam verebileceğini dile getirdi.

#5
Foto - İstanbul İl Başkanlığı Binasındaki Para Akışında Yeni Detaylar! Adem Soytekin’in yeni ifadesine ulaşıldı

RÜŞVET HAVUZUNDAN 95 MİLYON LİRA NEMALANDI Soytekin, Ekrem İmamoğlu'nun para kasalarından olan ve Florya'daki İBB'ye ait Başkanlık konutunu kendisine tahsis ettiği Fatih Keleş'le yaptıkları hesaplardan 40-45 milyon civarında bir akış gerçekleştiğini söyledi. Bu 40-45 milyonluk miktarın banka hesaplarında belgeleyebileceği bir para olduğunu dile getiren Soytekin, son olarak da 1 milyon 200 bin dolar yani 50 milyon lira da alacaklı olduğunu sözlerine ekledi.

#6
Foto - İstanbul İl Başkanlığı Binasındaki Para Akışında Yeni Detaylar! Adem Soytekin’in yeni ifadesine ulaşıldı

FATURA KESME TALEBİNDE BULUNDULAR Soytekin'in verdiği yeni bilgiler arasında İstanbul'daki hafriyat alanlarını tekeline alan firari Murat Gülibrahimoğlu'yla girdiği ilişkilerden de bahsetti. Gülibrahimoğlu'nun da olduğu bir ortamda Fatih Keleş'in kendisine, "Murat'ın KDV ve matraha ihtiyacı var bu konuda ne yapabilirsin" diye sorduğunu söyleyen Soytekin, Murat Gülibrahimoğlu'nun da kendisine şu teklifi yaptığını söyledi: "Bana kaba tabirle bir döküm yeri düşün, etrafında yollar yapacaksın, bunu da sözleşmeye bağlayacağız ve bana fatura keseceksin dedi ve yanında bulunan tam fiyatını hatırlamadığım ama 350 milyon lira civarında bir miktarın yer aldığı sözleşme gösterdi. Ben kendisine şirketimin ticari sicilini bozamam demem üzerine Fatih Keleş bozuldu."

#7
Foto - İstanbul İl Başkanlığı Binasındaki Para Akışında Yeni Detaylar! Adem Soytekin’in yeni ifadesine ulaşıldı

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI BİNASINI SOYTEKİN'E YENİLETMİŞLER Fatih Keleş'in sohbetin devamında kendisine yaptığı işlerden KDV'li hesabını gördüğü ancak faturasını kesmediği işlerin ne kadar olduğunu sorduğunu aktaran Soytekin, bu işlerden bir tanesinin de CHP'nin Sarıyer'deki yeni İstanbul İl Başkanlığı binasıyla ilgili yapmış olduğu milyonlarca liralık harcamaları kastettiğini dile getirdi. Bu ifade Soytekin'in, İstanbul'daki iş adamlarından alınan rüşvetlerle dizilen deste deste para kuleleriyle 41 milyon liraya alınan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının yenilenmesi sürecinde rol aldığını ortaya koydu.

#8
Foto - İstanbul İl Başkanlığı Binasındaki Para Akışında Yeni Detaylar! Adem Soytekin’in yeni ifadesine ulaşıldı

PENDİK'TEKİ KİPTAŞ EVLERİNDE DEVİR YASAĞINI DELDİLER Kiptaş'ın Pendik Arkatlı Evleri projesinde 100 kişilik VIP liste oluşturulduğu ve bu kişilerin daireleri yarı fiyatına, bazılarının da üçte biri ya da dörtte biri fiyatına aldığını ortaya çıkmıştı. Bunla ilgili de ayrıntılı ifade veren Soytekin, "VİP 100 dairenin 30 tanesini aldığımı detaylarıyla açıklamıştım. Diğer 70 daire ile ilgili KİPTAŞ'ın belirlediği isimlere KİPTAŞ Merkez ofisinde satışlar yapılmıştır. Bu konudaki sözleşmeler bizimle paylaşılmadı. Bunu bulunması için 70 dairenin isim listesi bize geldi. 1 yıl sonraki liste temin edilerek, devir yasağı olmasına rağmen devredilen kişiler tespit edilirse gerçekten bu dairelerin asıl sahipleri ortaya çıkacaktır" dedi.

#9
Foto - İstanbul İl Başkanlığı Binasındaki Para Akışında Yeni Detaylar! Adem Soytekin’in yeni ifadesine ulaşıldı

KİPTAŞ BAŞKAN VE YARDIMCISINA 14 DAİRE Bildiği kadarıyla İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü Melih Geçek'in burada ortak bir dairesi olduğunu dile getiren Soytekin, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'un ise yaklaşık 10 tane daireyi bir galericinin üzerine aldırdığını, KİPTAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın da eniştesi olan Bektaş Ulusan'ın ise 4 daire aldığını duyduğunu söyledi. Kaynak: sabah

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şiilik, Hamas düşmanlığı ve LGBT savunuculuğu: Bir Mamdani portresi
Dünya

Şiilik, Hamas düşmanlığı ve LGBT savunuculuğu: Bir Mamdani portresi

New York City'nin 111. belediye başkanı seçilen Zohran Mamdani, Şii kimliği ve sapkınlar topluluğu Lgbt'ye verdiği açık destek ile şehrin si..
Ahmet Özer hakkında flaş karar
Gündem

Ahmet Özer hakkında flaş karar

"İhaleye fesat karıştırma" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istenen eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Ö..
Kutsal topraklarda rezil görüntüler! Bu utanç size yeter
Dünya

Kutsal topraklarda rezil görüntüler! Bu utanç size yeter

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki etkinliklerde Batı menşeli “Cadılar Bayramı” kutlamaları yapıldı.

Bülent Arınç Devlet Bahçeli’den özür bekliyor: Yoksa öbür dünyaya götürürüm!
Gündem

Bülent Arınç Devlet Bahçeli’den özür bekliyor: Yoksa öbür dünyaya götürürüm!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi iken Demirtaş ve Kavala hakkında yaptığı “Tutukluluk cezaya dönüşmemelidir. Her iki isim de ta..
Demirtaş’ın tahliyesi hayırlı mı olur!
Gündem

Demirtaş’ın tahliyesi hayırlı mı olur!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında yaptığı açıklamaları yorumlayan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, "Demirta..
Hem firma sahibi hem de haberi yok! Ekrem'in babasından ‘lüks villalar' sorusuna tuhaf cevap
Gündem

Hem firma sahibi hem de haberi yok! Ekrem'in babasından ‘lüks villalar' sorusuna tuhaf cevap

Yolsuzluktan tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk so..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23