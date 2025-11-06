İstanbul İl Başkanlığı Binasındaki Para Akışında Yeni Detaylar! Adem Soytekin’in yeni ifadesine ulaşıldı

FATURA KESME TALEBİNDE BULUNDULAR Soytekin'in verdiği yeni bilgiler arasında İstanbul'daki hafriyat alanlarını tekeline alan firari Murat Gülibrahimoğlu'yla girdiği ilişkilerden de bahsetti. Gülibrahimoğlu'nun da olduğu bir ortamda Fatih Keleş'in kendisine, "Murat'ın KDV ve matraha ihtiyacı var bu konuda ne yapabilirsin" diye sorduğunu söyleyen Soytekin, Murat Gülibrahimoğlu'nun da kendisine şu teklifi yaptığını söyledi: "Bana kaba tabirle bir döküm yeri düşün, etrafında yollar yapacaksın, bunu da sözleşmeye bağlayacağız ve bana fatura keseceksin dedi ve yanında bulunan tam fiyatını hatırlamadığım ama 350 milyon lira civarında bir miktarın yer aldığı sözleşme gösterdi. Ben kendisine şirketimin ticari sicilini bozamam demem üzerine Fatih Keleş bozuldu."