2024-03-11 16:00:41 İstanbul Havalimanı’nda “Nerede o eski ramazanlar diyenler” nostaljik bir yolculuğa çıkıyor!
Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden İGA İstanbul Havalimanı, kültürlerin buluşma noktası olarak Ramazan ayını yolcularla birlikte karşılıyor. Terminalde kurulan “Ramazan Köyü” ile “nerede o eski ramazanlar diyenleri” nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. İslam dünyasının heyecanla beklediği mübarek Ramazan ayı boyunca, Dış Hatlar bölgesinde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapılacak.