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İstanbul Havalimanı’nda "Nerede o eski ramazanlar diyenler" nostaljik bir yolculuğa çıkıyor!

2024-03-11 16:00:41
İstanbul Havalimanı’nda “Nerede o eski ramazanlar diyenler” nostaljik bir yolculuğa çıkıyor!

Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden İGA İstanbul Havalimanı, kültürlerin buluşma noktası olarak Ramazan ayını yolcularla birlikte karşılıyor. Terminalde kurulan “Ramazan Köyü” ile “nerede o eski ramazanlar diyenleri” nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. İslam dünyasının heyecanla beklediği mübarek Ramazan ayı boyunca, Dış Hatlar bölgesinde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapılacak.

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Foto - İstanbul Havalimanı’nda "Nerede o eski ramazanlar diyenler" nostaljik bir yolculuğa çıkıyor!

Her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca yolcuyu ağırlayan İGA İstanbul Havalimanı, düzenlediği etkinliklerle Ramazan kültürünü, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlere tanıtmayı amaçlıyor.

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Foto - İstanbul Havalimanı’nda "Nerede o eski ramazanlar diyenler" nostaljik bir yolculuğa çıkıyor!

Dış Hatlar bölgesinde yolcuların ziyaretine açılan Ramazan Köyü, başta çocuklar olmak üzere misafirlere Ramazan coşkusunu yaşatmak için tasarlandı. Geleneksel kostümlerle yolcuları karşılayan Ramazan Köyü karakterleri, uçuşlarını bekleyen yolculara keyifli bir seyahat deneyimi sunuyor. Çocuklu aileler aynı zamanda giden yolcu katına kurulan lunaparkta, atlı karınca, dönme dolap, gondol ve trambolinde vakit geçirebiliyor.

#3
Foto - İstanbul Havalimanı’nda "Nerede o eski ramazanlar diyenler" nostaljik bir yolculuğa çıkıyor!

Dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma ayı olan Ramazan ayında deprem bölgesindeki afetzedeler de unutulmuyor. Türkiye'nin en önemli şeflerinden Ebru Baybara Demir’in özenle hazırladığı iftar kumanyaları her gün iftarda yolculara sunuluyor.

#4
Foto - İstanbul Havalimanı’nda "Nerede o eski ramazanlar diyenler" nostaljik bir yolculuğa çıkıyor!

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne özel tatları içeren menüdeki malzemeler, deprem bölgesindeki üreticilerden temin ediliyor. İGA İstanbul Havalimanı’nın Lounge yeme içme alanlarının işletmesini yürüten TRU Ağırlama Hizmetleri ve Perakende Grup iştirakının iş birliğiyle hazırlanarak paketlenen iftar kumanyalarla, Ramazan ayı boyunca oruçlarını terminalde açacak yolculara özenle hazırlanmış bir öğün sunuluyor.

#5
Foto - İstanbul Havalimanı’nda "Nerede o eski ramazanlar diyenler" nostaljik bir yolculuğa çıkıyor!

Havalimanından seyahat eden yolcular, müzik dinletileri, ebru, ahşap boyama ve hat sanatı gibi atölyelerden yararlanma fırsatı buluyor. Ramazan ayı kapsamında havalimanının çeşitli yerlerinde kurulan sahneler, atölyeler ve oyun alanları ile Ramazan’ın birlik, beraberlik ve dayanışma değerleri hem yerli hem yabancı misafirlerle paylaşılıyor.

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