2021-03-13 16:43:27 İstanbul Boğazı'nda muhteşem görüntü!
İstanbul Boğazı'nın renginin turkuaza bürünmesiyle oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.
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İstanbul Boğazı'nın renginin turkuaza bürünmesiyle oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.
Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı'nda oluşan kartpostallık manzara görenleri hayran bıraktı.
Denizin rengi turkuaza döndü. Boğazın turkuaz manzarasını seyretmek isteyen vatandaşlar boğaza akın etti.
15 Temmuz şehitler köprüsü ve geçen gemilerle birlikte turkuaz boğaz eşşiz bir güzellik oluşturdu.
İşte İstanbul Boğazı'ndan o görüntüler...
İşte İstanbul Boğazı'ndan o görüntüler...
İşte İstanbul Boğazı'ndan o görüntüler...
İşte İstanbul Boğazı'ndan o görüntüler...
İşte İstanbul Boğazı'ndan o görüntüler...
İşte İstanbul Boğazı'ndan o görüntüler...
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