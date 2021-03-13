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Doğa
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İstanbul Boğazı'nda muhteşem görüntü!

2021-03-13 16:43:27
İstanbul Boğazı'nda muhteşem görüntü!

İstanbul Boğazı'nın renginin turkuaza bürünmesiyle oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

#1
Foto - Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı'nda oluşan kartpostallık manzara görenleri hayran bıraktı.

Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı'nda oluşan kartpostallık manzara görenleri hayran bıraktı.

#2
Foto - Denizin rengi turkuaza döndü. Boğazın turkuaz manzarasını seyretmek isteyen vatandaşlar boğaza akın etti.

Denizin rengi turkuaza döndü. Boğazın turkuaz manzarasını seyretmek isteyen vatandaşlar boğaza akın etti.

#3
Foto - 15 Temmuz şehitler köprüsü ve geçen gemilerle birlikte turkuaz boğaz eşşiz bir güzellik oluşturdu.

15 Temmuz şehitler köprüsü ve geçen gemilerle birlikte turkuaz boğaz eşşiz bir güzellik oluşturdu.

#4
Foto - İşte İstanbul Boğazı'ndan o görüntüler...

İşte İstanbul Boğazı'ndan o görüntüler...

#5
Foto - İşte İstanbul Boğazı'ndan o görüntüler...

İşte İstanbul Boğazı'ndan o görüntüler...

#6
Foto - İşte İstanbul Boğazı'ndan o görüntüler...

İşte İstanbul Boğazı'ndan o görüntüler...

#7
Foto - İşte İstanbul Boğazı'ndan o görüntüler...

İşte İstanbul Boğazı'ndan o görüntüler...

#8
Foto - İşte İstanbul Boğazı'ndan o görüntüler...

İşte İstanbul Boğazı'ndan o görüntüler...

#9
Foto - İşte İstanbul Boğazı'ndan o görüntüler...

İşte İstanbul Boğazı'ndan o görüntüler...

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