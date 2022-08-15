2022-08-15 14:58:16 İstanbul Boğazında endişelendiren görüntüler
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı.
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Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Göksu Deresi ve Küçüksu Deresi’nden gelen çamurlu su, İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye dönüştü. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası Göksu ve Küçüksu deresinden gelen çamur boğaza aktı.
Çamurlu suyun akması boğazın masmavi renginin değişmesine neden oldu.
Çamura bulanan İstanbul Boğaz'ı havadan görüntülendi.
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı.
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı.
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı.
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