2022-07-13 10:11:01 İşsizlik maaşı, Bağkur prim borcu, Yaşlılık ve engelli aylığı, çırak ve staj primleri ne kadar?
Asgari ücret zammı sonrası milyonlarca çalışanın maaşına ara zam yapılmış olundu. Ocak ayıda yapılan üzde 50 zam sonrası net asgari ücret 4250 TL olmuştu. Yüksek enflasyon neticesinde vatanaşların alım gücünün düşmesi sonrası hükümet temmuz ayında asgari ücretli çalışanın maaşına yüzde 30 oranında zam yaptı. Temmuz asgari ücret zammı sonrası günlük brüt asgari ücret 215.70 TL, aylık brüt 6.471 TL, net 5.500.35 lira oldu. Asgari ücret zamı sonrası işsizlim maaşı, sağlık primi yani GSS, isteğe bağlı sigorta ücreti, Bağkur primi, askerlik ve doğum borçlanması, yaşlılık ve engelli aylığı ile çırak ve staj primleri de arttı. Peki işsizlik maaşı ne kadar oldu? Bağkur prim borcu ne kadar arttı? Yaşlılık ve engelli aylığı ne kadar oldu? İşte asgari ücret zammı sonrası değişen fiyatları: