İsrailliler sokağa döküldü: "Netanyahu hayatımızdan çık"

Göstericilerden Sara Abraham, Netanyahu hükümetini İsrail’de "demokrasiyi yok etmek"le suçlayarak, erken seçim istediklerini kaydetti. Abraham, 7 Ekim'de yaşananların Netanyahu hükümetinin halka ve güvenliğe önem vermek yerine kendilerine ve yolsuzluklarına odaklandıklarını ortaya koyduğunu söyledi. ATEŞKES GÖSTERİSİ Tel Aviv bu akşam başka bir gösteriye daha sahne oldu. Yaklaşık 200 kişilik grup İbranice, Arapça ve İngilizce olarak "Hemen şimdi ateşkes", "Katliama, soykırıma, ırkçılığa ve siyonizme hayır", "Gazze’yi bombalamayı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.