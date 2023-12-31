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İsrailliler sokağa döküldü: "Netanyahu hayatımızdan çık"

2023-12-31 07:23:15
İsrailliler sokağa döküldü: "Netanyahu hayatımızdan çık"

#1
Foto - İsrailliler sokağa döküldü: "Netanyahu hayatımızdan çık"

İsrail'in başkenti Tel Aviv’de toplanan binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevi bırakması ve erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri düzenledi.

#2
Foto - İsrailliler sokağa döküldü: "Netanyahu hayatımızdan çık"

"Hain ve hırsız Netanyahu hapse girmeli" ve "Netanyahu hayatımızdan çık" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Hemen şimdi seçim" şeklinde sloganlar attı.

#3
Foto - İsrailliler sokağa döküldü: "Netanyahu hayatımızdan çık"

Gösterinin düzenlendiği Habima Meydanı'na kurulan dev ekranda, "Şimdi tek umudumuz seçimler" yazısı dikkati çekti.

#4
Foto - İsrailliler sokağa döküldü: "Netanyahu hayatımızdan çık"

Gazze’ye yönelik saldırılara karşı olmadıklarını söyleyen göstericiler, Netanyahu’yu 7 Ekim sonrası süreci "başarılı" yürütmemekle suçladı.

#5
Foto - İsrailliler sokağa döküldü: "Netanyahu hayatımızdan çık"

Raphael Malinovitz, "Netanyahu’nun görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla görevden alınması talebiyle buradayız." dedi.

#6
Foto - İsrailliler sokağa döküldü: "Netanyahu hayatımızdan çık"

İsrail güvenlik birimlerinin Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği "Aksa Tufanı" saldırısı karşısında sorumluluklarını üstlendiğini söyleyen Malinovitz, Netanyahu’yu yaşananların sorumluluğunu üstlenmemekle suçladı.

#7
Foto - İsrailliler sokağa döküldü: "Netanyahu hayatımızdan çık"

Göstericilerden Sara Abraham, Netanyahu hükümetini İsrail’de "demokrasiyi yok etmek"le suçlayarak, erken seçim istediklerini kaydetti. Abraham, 7 Ekim'de yaşananların Netanyahu hükümetinin halka ve güvenliğe önem vermek yerine kendilerine ve yolsuzluklarına odaklandıklarını ortaya koyduğunu söyledi. ATEŞKES GÖSTERİSİ Tel Aviv bu akşam başka bir gösteriye daha sahne oldu. Yaklaşık 200 kişilik grup İbranice, Arapça ve İngilizce olarak "Hemen şimdi ateşkes", "Katliama, soykırıma, ırkçılığa ve siyonizme hayır", "Gazze’yi bombalamayı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

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