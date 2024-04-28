İsrailliler Netanyahu'ya karşı ayaklandı! Katil Netanyahu'ya protesto şoku

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bugün elindeki 2 İsraillinin "esir takası anlaşması" yapılması ve evlerine dönmeleri için hükümete çağrıda bulunduğu bir video yayınlamıştı. Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yayınlanan videoda, esirler İsrail ordusunun saldırıları altında zor şartlar altında yaşadıklarını ifade etmiş ve en kısa zamanda esir takası anlaşması yapılmasını istemişti. Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil'in başkanlığındaki Mısır heyeti, dün İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirmişti. Hamas, İsrail'in, esir değişimi ve ateşkes anlaşmasına dair tutumuna ilişkin resmi yanıtını aldığını, öneriyi inceleyecek ve hareketin yanıtını arabuluculara sunacağını duyurmuştu.