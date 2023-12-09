İsrailli askerler ismini duyunca inanmayıp Fatiha Suresi'ni okumasını istedi! O Türk’ü görünce, “Hemen bunu serbest bırakın” demişler! Bakın kim çıktı

Belçika’daki komşuları ile ilişkilerini de anlatan Erdoğan, bir komşularının isminden ve davranışlarından dolayı Müslüman olduğunu belirterek, şunları söyledi: “İlk defa Belçika’ya taşındığımızda ‘Erdoğan ailesi geldi’ demişler. Komşum da sıcak bakmıyordu zaten. Daha sonra birkaç hafta geçti ve benim ismimin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu öğrenince ‘Diktatör aile geldi’ diye cümleler kullanmaya başladılar. Ama biz Müslüman olarak iyi örnek olmalıyız ve hep pozitif karşıladık. Her bayramda ikramlarda bulunduk kendisine ve Müslüman oldu” Türkiye’de ilk olarak İstanbul’a geldiğini ve çok iyi karşılandığını dile getiren Erdoğan, “Benim ismimi duyanlar veya ben söylediğimde hep pozitif baktılar. ‘Başbakanım ya da Reis-i Cumhurum gelmiş, kırmızı halı serelim’ tarzında küçük şaka yaptılar. Annem hep bunu derdi, ‘Seni Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştıralım’” diye konuştu.