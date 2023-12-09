2023-12-09 16:38:26 İsrailli askerler ismini duyunca inanmayıp Fatiha Suresi'ni okumasını istedi! O Türk’ü görünce, “Hemen bunu serbest bırakın” demişler! Bakın kim çıktı
Belçika’dan üniversite eğitimi için Türkiye’ye gelen Recep Tayyip Erdoğan isimli genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile isim benzerliğinden dolayı yaşadıklarını anlattı. Genç, en büyük hayalinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak olduğunu söyledi. Belçika'da yaşayan 24 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan adlı Türk vatandaşı, üniversite eğitimi için Türkiye’ye geldi. Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) ile Necmettin Erbakan Üniversitesinde öğrenim hayatı başlayan Erdoğan’ın isminden dolayı ise başına gelmeyen kalmadı. Türkiye’de isminden dolayı çok iyi karşılandığını belirten Erdoğan, Avrupa’da yaşadığı dönemde ise bazı zorbalıklara maruz kaldığını ifade etti. İsminin konulma hikayesi ve başından geçen ilginç olayları anlatan Erdoğan, “Annem ve babam koydu ismimi. 24 yaşındayım ve AK Parti'nin kurulduğu döneme denk geliyor. Babam, annem ile inat etti. Babam daha sonra Necmettin Erbakancı olduğu için annemle beraber karar aldı ismimi Recep Tayyip Erdoğan koymak adına” şeklinde konuştu.