  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Depremde ailesini ve bacağını kaybetti! Yine de hayata tutundu

İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?

Tiktok sesinizi klonlayacak! Yeni özellik duyuruldu

Fotoğrafta görülen PKK ve MLKP terör örgütünün sözde liderlerinin Akıbetleri ne oldu? Tek tek açıklıyoruz

Türkiye, İncirlik’e jetlerini yerleştirdi ABD karşı hamle yaptı! Adana'daki İncirlik Üssü, Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürülmüştü

İstanbullunun can güvenliği kalmadı! İmamoğlu zulmü devam ediyor

Hamas Lideri Haniye’den Türkiye-İsrail Ticaret anlaşmaları yorumu! Fatih Erbakan bu haberi okumasın

Meta’nın yapay zekası telefonlara geliyor

Elon Musk, TikTok'a sahip çıktı

Elektrikli otomobilde rekabet kızışıyor! Tesla indirim yaptı
Gündem
10
İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?

2024-04-21 09:03:51
İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?

Katil İsrail devleti, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e düzenlediği saldırılarda 34 binden fazla sivili hayattan kopardı. Dünyanın gözü önünde işlenen ve 21. Yüzyıl'ın soykırımı olarak gösterilen katliamlarda, 197 gün geride kaldı. ABD ve Batılı ülkelerin katil İsrail'e desteği sürerken, Orta Doğu'da bir kez daha gerilim tırmandı, İran ve İsrail arasında misilleme saldırıları başladı. Gelinen son noktada ise akıllarda cevaplanmayan birçok soru işareti kaldı. Refah'ı hedef gösteren Netanyahu'nun çatışmaları Gazze dışına da taşımak istediği, Lübnan ve Suriye'ye de saldırı planladığı iddiası ortaya atıldı.

1
#1
Foto - İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?

Batı ülkelerinin güdümündeki uluslararası sistem Siyonist İsrail rejimi nedeniyle bir kez daha sınıfta kaldı. Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 34 bin 49 cana kıydı. ABD ve Batılı ülkelerin tam desteğini alan İsrail, geride kalan 197 güne sayısız katliam sığdırdı.

#2
Foto - İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?

Gelinen son noktada ise akıllarda cevaplanamayan birçok soru işareti var. Örneğin Gazze kaderine mi tek edilecek? Filistinli masumların yaraları nasıl sarılacak? Gazze Kasabı Netanyahu bu vahşetin hesabını verecek mi? İsrail'in nihai hedefi ne? Ya da çatışmalar bölgeye yayılır mı? Haberimizde bu soruların cevabını aradık...

#3
Foto - İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?

1- GAZZE'YE NE OLACAK? Burası Akdeniz kıyısındaki bir sahil kesidi. Hamas'ın kontrolünde. 365 kilometrekarelik alan. 2.3 milyon Filistinli yaşıyor. İsrail buraya 18 yıldır karadan, havadan ve denizden abluka uyguluyordu. Dünyanın en büyük açık hava hapishanesiydi. 7 Ekim'den bu yana ise dünyanın en büyük mezarlığına dönüştü.

#4
Foto - İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki evlerin 3'te 2'sini yok etti. Geriye sadece Refah kaldı. İsrail, "Hamas'ı bitireceğinden" söz ediyordu. Ancak gelinen noktada Hamas hâlâ hem askeri hem de siyasi olarak ayakta. İsrail, bölgeyi süresiz işgal etmek istiyor. Filistinlileri sürgün etmenin peşinde. Ancak başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülke, Filistinlilerin topraklarında kalmasından taviz vermiyor. ABD ve Batı ise Gazze'nin bundan sonraki yönetimi için Hamas'sız ve silahsız bir Filistin teknokrat yönetiminden söz ediyor. Özetle gelinen noktada ise kıyılan 34 bin can var ama Gazze Şeridi'nin akıbeti hâlâ belirsiz.

#5
Foto - İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?

2- REFAH KATLİAMI ÖNLENİR Mİ? Refah kenti Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunuyor. Bir havalimanının yarısı büyüklüğünde bir yer burası. Mısır sınırında. 1.9 milyon Filistinlinin son sığınağı. İsrail burayı da yok etme niyetinde. Hâlihazırda son günlerde saldırılarını ve kuşatmasını artırdı. Ancak çok sayıda ülke İsrail'e "Katliamdan uzak dur" çağrıları yapıyor. Uzmanlara göre İsrail'in Refah'a yönelik son saldırı dozu Tel Aviv'in yeni dönemde uluslararası sistemde karşılaşacağı muameleyi de belirleyecek. Ancak tüm baskılara rağmen İsrail'in Refah'a saldırmasına kesin gözüyle bakılıyor

#6
Foto - İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?

3- İSRAİL'İN NİHAİ HEDEFİ NE? İşgalci İsrail, 7 Ekim'de Hamas'ı bahane ederek ve arkasına Batı'yı alarak Gazze Şeridi'ni yerle bir etti. Filistinlilere göre İsrail için Gazze sadece bir adım. Filistin topraklarında işgal etmedikleri yer kalmadı. Gazze Şeridi'ni tamamen yok edip bir sonraki hedeflerinin Mescid-i Aksa'yı yıkmak olduğunu dile getiriyorlar. İsrail arka planda yıllardır Doğu Kudüs'te adım adım Yahudileştirme politikaları yürütüyor. Fanatik Yahudilerden oluşan örgütlerin nihai amacı Kubbet-üs Sahra dâhil Mescid-i Aksa'yı yıkmak ve kendi mabetlerini inşa etmek.

#7
Foto - İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?

4- FİLİSTİN DEVLETİ KURULUR MU? Filistin Yönetimi'ne göre 193 Birleşmiş Milletler üyesinden 137'si hâlihazırda devletlerini tanıyor. Birleşmiş Milletler'in Filistin devletini tanıması önerisiyle Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada geçtiğimiz gün ABD veto kullanarak Filistinlilerin kuruluşa tam üyeliğini engelledi. Ancak çok sayıda Avrupa ülkesi Filistin'i tanımaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde Filistin'in devlet olarak tanınması bekleniyor. Avrupa Birliği'nde son olarak İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya, benzer adımı atma sinyali verdi.

#8
Foto - İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?

5- İSRAİL- İRAN'DA SON DURUM NE? 1 Nisan, 13 Nisan ve 19 Nisan... Bu üç tarihte dünya nefesini tuttu. İran ile İsrail birbirini hedef aldı. Ancak uzmanlara göre iki ülke arasındaki direkt hedef alma süreci bitti. Vekâlet savaşı ve kozlarını başka ülkede paylaşma dönemine yeniden girildi. Bundan sonra Irak, Suriye, Yemen ve Lübnan gibi ülkelerde tarafların dolaylı şekilde karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

#9
Foto - İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?

6- GERİLİM BÖLGEYE YAYILIR MI? Uzmanlara göre İsrail, çatışma ortamını Gazze Şeridi'nin dışına taşımak istiyor. İran'a saldırarak Tahran yönetiminin sınırlarını ölçtüler. Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini ve Suriye rejimini de yine bölgenin nabzını ölçmek için hedef aldıklarını düşünülüyor. Yapılan yorumlara göre İsrail'in Filistin'den sonraki hedefi Lübnan sınırındaki Hizbullah'ın kontrol alanları olabilir. Burada bir tampon bölge kurmak istedikleri konuşuluyor. Ancak İsrail'in "kutsal topraklar" ütopyasıyla Lübnan ile de sınırlı kalmayacağını düşünenler de var.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yerli ve milli cep telefonu markası adeta silindi! Peş peşe açıklamalar: Tamamen durdu
Ekonomi

Yerli ve milli cep telefonu markası adeta silindi! Peş peşe açıklamalar: Tamamen durdu

Türkiye kısa süre önce yerli ve milli cep telefonu üretimine başlamıştı. Yerli ve milli otomobil, TOGG T10X modelinin başarısı ses getirirke..
Erdoğan'ın resmi davetli olarak 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaret iptal edildi! İşte nedeni
Gündem

Erdoğan'ın resmi davetli olarak 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaret iptal edildi! İşte nedeni

Geçtiğimiz aylarda planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Erdoğan 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik..
ABD polisi pedofili olduğunu düşündüğü şahsı kurşun yağmuruna tuttu
Gündem

ABD polisi pedofili olduğunu düşündüğü şahsı kurşun yağmuruna tuttu

ABD polisi, 7 ve 11 yaşlarında iki kız çocuğuyla buluşacağını sanarak otele gelen 67 yaşındaki pedofili şahısa operasyon yaptı...
Canını böyle yok saydı
Yaşam

Canını böyle yok saydı

Gaziantep'te bir vatandaşın tehlikeli yolculuğu kameraya böyle yansıdı.
Maaş bile ödeyemiyorlar! Şunu afiş yapıp Kartal Belediyesine asacak bir CHP'li aranıyor
Gündem

Maaş bile ödeyemiyorlar! Şunu afiş yapıp Kartal Belediyesine asacak bir CHP'li aranıyor

31 Mart yerel seçimleri sonrası AK Parti’den CHP’ye geçen belediyelerde borç yaygarası koparan CHP’liler kendi yönettiği ilçelerdeki usulsüz..
Siyonist 26 milyar dolarlık yardımı duyunca yalakalık yaptı
Dünya

Siyonist 26 milyar dolarlık yardımı duyunca yalakalık yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada İsrail'e tarihi 26 milyar dolar değerindeki yardım paketi ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23