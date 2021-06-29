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Dünya
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İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği resmi törenle açıldı

2021-06-29 21:25:35
İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği resmi törenle açıldı

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki büyükelçiliği resmi törenle hizmete girdi. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, resmi ziyaret kapsamında geldiği BAE'de, ülkesinin Abu Dabi Büyükelçilik binasının açılış törenine katıldı. Büyükelçiliğin açılışından sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Lapid, BAE ve İsrail arasında geçen yıl imzalanan normalleşme anlaşmasının mimarının eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu, bu vesileyle kendisine teşekkür ettiklerini söyledi. Abu Dabi'de elçilik binasının açılışını tarihi bir an olarak niteleyen Lapid, "Anlaşmalar liderler arasında imzalanır ancak barış halklar tarafından gerçekleştirilir. Bugün yaptığımız bu sürecin sonu değil aksine bir başlangıçtır." dedi.

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Foto - İsrail Dışişleri Bakanı, ülkesinin tüm komşularıyla barış istediğini ifade etti. Törene BAE Kültür ve Gençlik Bakanı Nura Muhammed Al Kaabi de katıldı. BAE ile geçen yıl imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından bu ülkeyi ziyaret eden ilk İsrailli bakan olan Lapid, 2 gün sürecek temasları kapsamında İsrail'in Dubai'deki konsolosluk binasının açılışını da gerçekleştirecek.

İsrail Dışişleri Bakanı, ülkesinin tüm komşularıyla barış istediğini ifade etti. Törene BAE Kültür ve Gençlik Bakanı Nura Muhammed Al Kaabi de katıldı. BAE ile geçen yıl imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından bu ülkeyi ziyaret eden ilk İsrailli bakan olan Lapid, 2 gün sürecek temasları kapsamında İsrail'in Dubai'deki konsolosluk binasının açılışını da gerçekleştirecek.

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Foto - HAMAS'TAN FLAŞ TEPKİ - Hamas, İsrail'in Abu Dabi'de büyükelçilik açmasını

HAMAS'TAN FLAŞ TEPKİ - Hamas, İsrail'in Abu Dabi'de büyükelçilik açmasını "Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) normalleşme anlaşmasıyla işlediği ulusal günahta ısrar etmesi" olarak değerlendirdi. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Siyonist oluşum için Abu Dabi'de bir büyükelçilik açılması, BAE'nin normalleşme anlaşması imzalayarak işlediği ulusal günahtaki ısrarını yansıtıyor." ifadelerini kullandı. İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmalarının Tel Aviv'i Filistin karşıtı politikalarında cesaretlendirdiğini vurgulayan Kasım, şunları kaydetti:

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"Kudüs'ün Silvan Mahallesi'ndeki yıkım operasyonuyla Abu Dabi'deki büyükelçilik açılışı eş zamanlı şekilde gerçekleşti. Normalleşme anlaşmalarının, işgal güçlerini halkımıza ve mukaddesatımıza karşı düşmanlığı tırmandırması için cesaretlendirdiği şeklindeki uyarımızı yineliyoruz." İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı. İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği, bugün Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in de katıldığı resmi bir törenle hizmete girmişti. Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde ise bir Filistinliye ait dükkan "imar izni" olmadığı gerekçesiyle İsrail güçlerince yıkılmıştı.

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