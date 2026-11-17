Bölgeye sığınan Filistinlilerden Abdurrahman Sekafi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHA'lardan atılan broşürlere tepki göstererek, "Halimizi görüyorlarsa bizi bu dertten, bu acıdan kurtarsınlar, yakamızdan düşsünler." dedi. İnsanların açlıktan öldüğünü ve insani durumun son derece kötü olduğunu vurgulayan Sekafi, "Uçak broşür atıyor, sigara atıyor, ne için? Bunlar ne işe yarayacak?" diye sordu. Sekafi, "Müslümanım diyenler nerede?" sorusunu yönelterek Gazze’deki insanların durumunun göz önüne alınması çağrısında bulundu. Zorla yerinden edilme endişesine de değinen Sekafi, şunları kaydetti: "İnsanız, korkuyoruz. Tehcir kelimesinden korkuyoruz ama bugün tehcir deseler, vallahi kimse gitmez. Yerimizde ölüp kurtuluruz." İsrail ordusu, yıkıcı saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana zaman zaman Filistinli sivilleri etkileme girişimleri kapsamında Gazze Şeridi'ne İHA'lar aracılığıyla broşürler atıyor. Güvenlik uzmanları da bu yöntemlerin İsrail istihbaratının, Gazze Şeridi sakinlerinin savaş nedeniyle içinde bulunduğu ağır insani ve yaşam koşullarını, temel ihtiyaç maddelerine ve yardıma duydukları ihtiyacı istismar ederek işbirlikçi kazanma girişimlerinin bir parçası olduğuna dikkati çekiyor.