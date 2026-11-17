Atina fena tutuştu! Türkiye otoyolları SİHA üssüne çevirdi, Yunanistan neye uğradığını şaşırdı
AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının Manisa-Balıkesir karayoluna başarıyla iniş ve kalkış yapması, komşu Yunanistan'da derin bir endişe ve şok dalgası oluşturdu. Türkiye'nin sivil otoyolları acil durum ve kriz anlarında SİHA'lar için geçici mini havaalanlarına dönüştürme stratejisini manşetlerine taşıyan Yunan basını, bu hamlenin Türk hava gücünün esnekliğini ve hayatta kalabilirliğini tavan yaptırdığını yazdı.