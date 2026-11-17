Haberde, "Bu tür bir yeteneğin stratejik önemi açıktır: askeri bir kriz durumunda, askeri hava üsleri ve pistler hedef haline gelebilir. Alternatif operasyonel destek noktalarının varlığı, Türk hava gücünün etkisiz hale getirilmesini daha da zorlaştırabilir. Türk İHA testi, Atina tarafından yakından izlenmesi gereken operasyonel bir yönü ortaya koymaktadır. Dağılma ve alternatif altyapıları kullanma yeteneği, özellikle hava araçlarının hayatta kalabilirliğinin kritik bir faktör olduğu bir ortamda, Türk kuvvetlerine daha fazla esneklik sağlayabilir" denildi.