Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi (OHCHR), Gazze'de soykırım uyarılarına dikkat çekerek İsrail'e silah satışının durdurulmasını talep etti. Konsey ayrıca İsrail'in Gazze'de işlediği olası savaş suçlarından sorumlu tutulmasını talep eden karar tasarısını onayladı. Karar için yapılan oylamada, 47 üye ülkeden 28'i lehte, 6'sı aleyhte ve 13'ü çekimser oy kullandı. BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kısa süre önce kabul edilen Gazze'de ateşkesi öngören karar tasarısının ardından uluslararası kurumların İsrail'e yönelik baskıları artıyor. BM'nin en üst düzey insan hakları organı konumundaki OHCHR, bu kararla 7 Ekim'den beri İsrail'in sürdürdüğü soykırım ve kuşatmaya maruz kalan Gazze'deki Filistin halkı için ilk kez somut bir adım atmış oldu.