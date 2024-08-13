İsrail'e kafa tutan Yemen Türkiye'den beklentisini açıkladı

El Deylemi, Türkiye, Rusya ve Çin’in de işgalcilerin Filistinlilere karşı işledikleri savaş ve insanlık suçlarını durdurmak için siyasal yollar aradıklarını söyledi. Fakat Büyükelçi, 10 aydır siyasi çözüm yolu aramanın bir gelişme sağlayamadığını da belirtti. Bu siyasi yöntemlerin başarıya ulaşacağına inanmadığını da aktaran El Deylemi, İran’ın müdahalesinden örnek verdi. Büyükelçi, “Siyonistlerin İran İslam Cumhuriyeti’nin Şam’daki büyükelçiliğine yaptığı saldırıya karşı İran’ın verdiği karşılık çok yerindeydi. Fakat bu yeterli değil.