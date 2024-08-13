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İsrail'e kafa tutan Yemen Türkiye'den beklentisini açıkladı

2024-08-13 14:20:58
İsrail'e kafa tutan Yemen Türkiye'den beklentisini açıkladı

İslam coğrafyasında Yemen ile birlikte Filistin halkına en çok desteği veren Türkiye ile ilgili Tahran Büyükelçisi İbrahim Muhammed El Deylemi'den önemli açıklamalar geldi.

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#1
Foto - İsrail'e kafa tutan Yemen Türkiye'den beklentisini açıkladı

Yemen’in Tahran Büyükelçisi İbrahim Muhammed El Deylemi Ulusal Kanal’a konuştu. Yemen’in direnişe verdiği desteği ve bölgedeki gelişmeleri anlattı.

#2
Foto - İsrail'e kafa tutan Yemen Türkiye'den beklentisini açıkladı

El Deylemi, Arap ülkelerinin Filistin konusundaki tutumunu eleştirdi. Büyükelçi, “Siyaseten tüm dünyada Filistinlilerin yanında olanları, Filistin’e destek veren halkları, devletleri büyük beğeniyle izlemekteyiz. Fakat ne büyük acıdır ki, ne yazıktır ki Arap ve İslam dünyasının desteklerinde aynı kararlılığı göremiyoruz.” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - İsrail'e kafa tutan Yemen Türkiye'den beklentisini açıkladı

Arap ve Müslüman ülkelerinin çoğunun Siyonizm’e karşı duramadıklarını belirten El Deylemi, “Filistin’e desteklerinde, büyük eksiklikler, kusurlar ve zafiyetler bulunuyor. Özellikle Körfez Arap ülkeleri yapmaları gerekenleri/kendilerine vacip olanı yapmıyorlar. Büyük bir üzüntüyle tanık olduğumuz şiddetli katliamlar, kuşatmalar, ambargolar Filistin’e uygulanırken İslam dünyasının münafıklarının, özellikle Körfez ülkelerinin eğlence halinde, partilerde, kutlamalarda gülümseyerek görüntü vermelerini unutmayacağız. Bu aymaz münafıklıklar sayesinde Siyonistler, Filistinlilere karşı uyguladıkları kuşatmalarını, katliamlarını, baskılarını, ambargolarını güçlendirmektedirler. Bu münafıklığı asla unutmayacağız.” açıklamasını yaptı.

#4
Foto - İsrail'e kafa tutan Yemen Türkiye'den beklentisini açıkladı

Dünyanın diğer bölgelerindeki halkların Siyonizm’e karşı tepkisinin arttığını vurgulayan Büyükelçi, “Siyonizm’e karşı direnen Filistin’le dayanışma gösterileri, maddi, mali ve manevi destekleri gün geçtikçe güçlenerek çoğalmaktadır.” dedi. Dünyanın iki kutba ayrıldığını söyleyen El Deylemi, “Bir tarafta Amerikan İngilizlerin başı çektiği Siyonist cephe.

#5
Foto - İsrail'e kafa tutan Yemen Türkiye'den beklentisini açıkladı

Bunun karşısında ise Siyonizm ve ABD emperyalizmine karşı olan halkların Müslüman devletlerinden Irak, Lübnan ve Yemen Arap Cumhuriyeti, Filistin’in bağımsızlık savaşında açıktan cephe destekleri gibi çok büyük destekler çoğalarak artmaktadır.” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - İsrail'e kafa tutan Yemen Türkiye'den beklentisini açıkladı

El Deylemi, Türkiye, Rusya ve Çin’in de işgalcilerin Filistinlilere karşı işledikleri savaş ve insanlık suçlarını durdurmak için siyasal yollar aradıklarını söyledi. Fakat Büyükelçi, 10 aydır siyasi çözüm yolu aramanın bir gelişme sağlayamadığını da belirtti. Bu siyasi yöntemlerin başarıya ulaşacağına inanmadığını da aktaran El Deylemi, İran’ın müdahalesinden örnek verdi. Büyükelçi, “Siyonistlerin İran İslam Cumhuriyeti’nin Şam’daki büyükelçiliğine yaptığı saldırıya karşı İran’ın verdiği karşılık çok yerindeydi. Fakat bu yeterli değil.

#7
Foto - İsrail'e kafa tutan Yemen Türkiye'den beklentisini açıkladı

"İran’ın verdiği yanıtın tüm güçler tarafından bir arada aynı şiddetle verilmesi gerekirdi. Siyonistler bu karşılıkla durmazlar, Müslümanlardan, tüm Siyonist karşıtı cepheden, insanlıktan beklenen bu tür karşılıkların bir arada kararlılıkla artarak verilmesidir.” şeklinde konuştu.

#8
Foto - İsrail'e kafa tutan Yemen Türkiye'den beklentisini açıkladı

Yemenli Büyükelçi, Türkiye'nin Filistin'ee büyük destek verdiğini gördüklerini ifade ederek “Tarihi, şanlı, onurlu zaferlerle, insanlıkla dolu Türk halkının, Türk hükümetinin yapabilecekleri çok daha fazladır. Aksa Tufanı direnişçilerinin yanında çok daha güçlü durursa Allah’ın izniyle Siyonistlerin dağılması kaçınılmazdır. İslam’a hizmetleri ve zaferleriyle tarihin en onurlu bölümünde yer alan Türk halkından ve Türk hükümetinden beklentimiz çok daha büyük güç ve destektir" değerlendirmesinde bulundu.

#9
Foto - İsrail'e kafa tutan Yemen Türkiye'den beklentisini açıkladı

ABD, İngiltere ve onlarca Siyonist devletle çatışma halinde olduklarını belirten Büyükelçi, bunun zafere kadar devam edeceğini söyledi. El Deylemi, “Sahada karşılıklı çatışmalar ve saldırılarımız sürmektedir. Filistin direnişinin başarıya ulaşacağı zafer anına, İsrail’in Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarından elini çekene, ambargoyu kaldırana kadar Siyonist cepheyle savaşmaya onları vurmaya devam edeceğiz. Direnişe askeri güçle destek olma kararlılığımız sonuç alana kadar sürecektir.” ifadelerini kullandı.

#10
Foto - İsrail'e kafa tutan Yemen Türkiye'den beklentisini açıkladı

Yemen’e yönelik tehditlerin kendileri için herhangi bir sorun oluşturmadığını vurgulayan El Deylemi, “Bu konuda hiçbir kaygı duymuyoruz. Direnişe omuz verme kararlılığımız çok güçlü ve geri dönülmez noktadadır. Başta ABD, İngiltere olmak üzere onlarca Siyonist ülke ve güçlerle çatışmamızı nesiller boyu sürdürme kararlılığında ve gücündeyiz.

#11
Foto - İsrail'e kafa tutan Yemen Türkiye'den beklentisini açıkladı

Biz Siyonist işgalcilerin özellikle Batı ve ABD ile bazı Arap-İslam devletlerinden aldıkları destekler olmasa direnemeyeceklerini biliyoruz. Bu destek çok uzun sürmeyecek.” değerlendirmesinde bulundu.

#12
Foto - İsrail'e kafa tutan Yemen Türkiye'den beklentisini açıkladı

Büyükelçi, “Ne olursa olsun Siyonist işgalciler ABD, İngiltere başta olmak üzere Batıdan ve Müslüman Arap devletlerinden aldıkları desteği yitirdikleri anda işledikleri insanlık suçlarını sürdüremeyecek, saldırıları durdurup işgal ettikleri Filistin’den çekilmek zorunda kalacaklarını” da belirterek, “Maalesef, çok büyük bir üzüntüyle Müslüman Arap devletlerinin Siyonist saldırıya en üst düzeyde omuz verdiğini ABD, İngiltere’nin önderliğinde Batı ülkeleriyle birlikte Siyonistlere her türlü yardımı yaptıklarını görmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

#13
Foto - İsrail'e kafa tutan Yemen Türkiye'den beklentisini açıkladı

El Deylemi ayrıca “Yemen İran’ın çıkarları için çalışıyor” şeklinde ABD ve Batı’nın yürüttüğü kara propaganda hakkında da gelen soruyu yanıtlayarak, “Bu yalanı hiç ciddiye almamalı ve dillendirmemeliyiz.” dedi. “Amerika-Siyonist cephesi, Filistin sorununun, Aksa Tufanının İran tarafından düzenlendiği yalanını yaymaya çalışıyorlar.” ifadelerini kullanan Büyükelçi, “Bu seviyesiz ucuz yalana sinirlenip enerjimizi dikkatimizi saçmalıklara yanıt vermekle meşgul etmemeli, Siyonistlerin bu basit, kokuşmuş söylemlerine hiçbir an için dahi itibar etmemeliyiz.” açıklamasını yaptı.

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