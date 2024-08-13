İsrail'e kafa tutan Yemen Türkiye'den beklentisini açıkladı

Arap ve Müslüman ülkelerinin çoğunun Siyonizm’e karşı duramadıklarını belirten El Deylemi, “Filistin’e desteklerinde, büyük eksiklikler, kusurlar ve zafiyetler bulunuyor. Özellikle Körfez Arap ülkeleri yapmaları gerekenleri/kendilerine vacip olanı yapmıyorlar. Büyük bir üzüntüyle tanık olduğumuz şiddetli katliamlar, kuşatmalar, ambargolar Filistin’e uygulanırken İslam dünyasının münafıklarının, özellikle Körfez ülkelerinin eğlence halinde, partilerde, kutlamalarda gülümseyerek görüntü vermelerini unutmayacağız. Bu aymaz münafıklıklar sayesinde Siyonistler, Filistinlilere karşı uyguladıkları kuşatmalarını, katliamlarını, baskılarını, ambargolarını güçlendirmektedirler. Bu münafıklığı asla unutmayacağız.” açıklamasını yaptı.