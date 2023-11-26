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Dünya
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İsrail'e İHA saldırısı

2023-11-26 02:36:57
İsrail'e İHA saldırısı

İsrail ordusu, Kızıldeniz'den ülkeye doğru ilerleyen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

#1
Foto - İsrail'e İHA saldırısı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz bölgesinden ülkenin güneyine doğru ilerleyen bir İHA'nın Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı tarafından düşürüldüğü ifade edildi.

#2
Foto - İsrail'e İHA saldırısı

Açıklamada, İHA'nın İsrail sınırını ihlal etmeden düşürüldüğü belirtildi.

#3
Foto - İsrail'e İHA saldırısı

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, "Kızıldeniz bölgesindeki iki şüpheli hava hedefine yönelik önleme füzeleri fırlatıldığı" bildirilmişti.

#4
Foto - İsrail'e İHA saldırısı

Son haftalarda Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyinde, Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat'a insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemişti.

#5
Foto - İsrail'e İHA saldırısı

Husiler İsrail gemilerine de İHA saldırısı düzenliyor. Kaynak: AA

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