İsrail'den kirli Türkiye planı! O geceyi bekliyorlar, herkes uyanık olsun

Çıkış sloganı “Bilgi parmaklarınızın ucunda” olan sanal ağ aynı zamanda büyük riskler barındırıyor. Gelinen noktada internet sadece adresi belli sitelerden çok daha öte tamamen açık istihbarat amaçlı kullanılan bir mecraya dönüştü. Arama motorlarından başlayan bilgi toplama süreci sosyal medya siteleri olan Instagram, Tiktok, Youtube, Facebook, Twitter(X), Linked in, Google plus gibi bir çok türevle artık kim olduğumuz, kimleri tanıdığımız, kimlerle iletişim halinde olduğumuz hatta fikirlerimiz, görüşlerimiz ve özel hayatlarımıza kadar üstelik kendi ellerimizle verdiğimiz bilgilerin açık olarak bulunmasını sağlıyor. Masum iletişim araçları olarak görülen bu uygulamaların, sadece kurumların değil devletlerin de tehdit algılarını tespit edebilmesine imkan tanıyor. İşte bu devletlerin başında İsrail geliyor. ABD internet bilgilerini toplama amaçlı 2 milyar dolarlık bir harcamayla veri toplama ve analiz merkezi kurarken İsrail 5 milyar dolar bütçe ayırdı.