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İsrail’den kara operasyonu! Silah depoları hedef alındı

2023-11-05 11:03:46
İsrail’den kara operasyonu! Silah depoları hedef alındı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze’nin kuzeyinde kara operasyonlarını sürdürüyor.

#1
Foto - İsrail’den kara operasyonu! Silah depoları hedef alındı

Dün düzenlenen operasyonda Hamas’a ait silah depoları ve askeri yerleşkelerin hedef alındığı belirtildi.

#2
Foto - İsrail’den kara operasyonu! Silah depoları hedef alındı

IDF’ten yapılan açıklamada, “IDF güçleri yüz yüze çatışmalarda teröristleri ortadan kaldırmaya ve Gazze Şeridi'ndeki terörist altyapılarını, silah depolarını, gözlem noktalarını ve terör örgütü Hamas'ın operasyonel karargahlarını yok etmek için uçakları yönlendirmeye devam ediyor” denildi.

#3
Foto - İsrail’den kara operasyonu! Silah depoları hedef alındı

Paylaşılan görüntülerde, İsrail askeri araçları ve askerlerinin faaliyetleri yer aldı.

#4
Foto - İsrail’den kara operasyonu! Silah depoları hedef alındı

#5
Foto - İsrail’den kara operasyonu! Silah depoları hedef alındı

#6
Foto - İsrail’den kara operasyonu! Silah depoları hedef alındı

#7
Foto - İsrail’den kara operasyonu! Silah depoları hedef alındı

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