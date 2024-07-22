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İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

2024-07-22 14:24:02
İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İsrail ordusu daha önce "güvenli" ilan edilen bölgeyi Filistinliler boşaltırken saldırı düzenledi.

#1
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde daha önce "güvenli" ilan ettiği bölgede "operasyon düzenleneceğini" açıklayarak Filistinlilerin derhal bölgeyi boşaltmasını istedi.

#2
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gazze'nin Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce güvenli bölge olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulundu.

#3
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

Adraee, İsrail'in "güvenli bölge" olarak açıklanan bölgeyi daraltarak, bir kısmına saldırı yapacağını ve Filistinlilerin "derhal ve geçici olarak" El-Mevasi'ye gitmelerini istedi.

#4
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmaları yönünde açıklama yapmıştı.

#5
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere ses kaydı gönderen İsrail güçleri, bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin tahliyesini istedi. Ardından saldırı düzenledi.

#6
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

Olayda 37 Filistinli şehit düştü.

#7
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine 13 Temmuz'da savaş uçaklarıyla düzenlediği şiddetli bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmişti.

#8
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

Bölgeden gelen görüntüler olayın ciddiyetini gözler önüne serdi...

#9
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#10
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#11
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#12
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#13
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#14
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#15
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#16
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#17
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#18
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#19
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#20
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#21
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#22
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#23
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#24
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#25
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#26
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#27
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#28
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#29
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#30
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#31
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#32
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#33
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#34
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#35
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#36
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#37
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#38
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#39
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#40
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#41
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

#42
Foto - İsrail yine "güvenli bölge"yi vurdu!

İşte bölgeden görüntüler...

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