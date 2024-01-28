2024-01-28 03:22:52 İsrail yeni savaşı ilan etti
Gazze'de soykırım yapan İsrail ordusu, Lübnan'a operasyonun sinyalini resmen verdi.
Gazze'de soykırım yapan İsrail ordusu, Lübnan'a operasyonun sinyalini resmen verdi.
İsrail ordusu, Lübnan'a karşı kuzey cephesinde tabur düzeyinde şehir muharebesi ve gerçek mühimmatla savaş eğitimi hazırlıklarını artırdığını duyurdu.
İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları hız kesmeden devam ederken İsrail'den Orta Doğu'da yeni bir savaşın kapılarını aralayan açıklama geldi.
İsrail Lübnan'a karşı savaş hazırlıklarına başladı
İsrail ordusunun açıklamasında, savaş hazırlıklarının Kuzey Bölge Komutanlığı tarafından geçen hafta yapıldığı, müfrezelerden başlamak kaydıyla, piyade ve istihkam birlikleri, tankçı ve topçuların da katıldığı taburlar düzeyinde birliklere yoğun eğitimler verildiği belirtildi.
Öte yandan İsrail ordusu, Gazze saldırısından önce yaptığı gibi Lübnan sınırına yakın bir bölgede askeri tatbikat gerçekleştirdi. İsrail askerleri hem bölgeye yığınaklarını artırmaya başladı.
Tehdit ettiler
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant birçok kez, kuzey sınırı ötesinde Lübnan'daki Hizbullah güçlerine karşı savaş açılmasına dair açıklamalarda bulunmuştu.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah'ın geri adım atmaması halinde bunun bedelini tüm Lübnan'ın ödeyeceğini kaydetmişti.
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