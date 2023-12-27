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İsrail ve ABD'nin arası açıldı! Apachi krizi

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15
İsrail ve ABD'nin arası açıldı! Apachi krizi

2023-12-27 01:40:04
İsrail ve ABD'nin arası açıldı! Apachi krizi

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam tepki çekerken, ABD ve İsrail arasında Apachi krizi yaşandığı iddia edildi.

#1
Foto - İsrail ve ABD'nin arası açıldı! Apachi krizi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 159'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 492 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

#2
Foto - İsrail ve ABD'nin arası açıldı! Apachi krizi

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

#3
Foto - İsrail ve ABD'nin arası açıldı! Apachi krizi

İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesine ait "Ynet" haber sitesine göre İsrail ordusu, ABD'den Apache saldırı helikopteri talebinde bulundu ancak talep reddedildi.

#4
Foto - İsrail ve ABD'nin arası açıldı! Apachi krizi

Geçen haftalarda Pentagon'a iletilen talebin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 18 Aralık'ta Tel Aviv'de yaptıkları görüşmede de gündeme geldiği belirtildi.

#5
Foto - İsrail ve ABD'nin arası açıldı! Apachi krizi

Haberde, İsrail ordusunun hava operasyonlarını genişletmek için ihtiyaç duyduğu helikopterin satışı konusunda henüz nihai kararın verilmediği ancak İsrail'in baskı uygulamaya devam ettiği kaydedildi.

#6
Foto - İsrail ve ABD'nin arası açıldı! Apachi krizi

İsrail ordusunun, ABD'den satın almak istediği Apache saldırı helikopterlerini "Gazze'de, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerine yönelik operasyonlarda ve Batı Şeria'daki terörist hedefleri vurmak için" kullanacağı iddia edildi.

#7
Foto - İsrail ve ABD'nin arası açıldı! Apachi krizi

Haberde, İsrail Hava Kuvvetlerine ait sadece iki Apache helikopteri bulunduğu, bunların Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başından bu yana aktif olarak kullanıldığına işaret edildi.

#8
Foto - İsrail ve ABD'nin arası açıldı! Apachi krizi

Haberde, saldırı helikopteri talebi henüz onaylanmamış olmasına rağmen ABD'nin 6 Ekim 1973’teki savaştan sonra İsrail'e en fazla yardımı 7 Ekim’den sonra yaptığı aktarıldı.

#9
Foto - İsrail ve ABD'nin arası açıldı! Apachi krizi

ABD tarafından yapılan yardımlar arasında "uçaklar, gemiler, tank mermileri, özel uçak bombaları, dronlar, gece görüş ekipmanları, radarlar ve hatta zırhlı araçlar ve ambulanslar gibi binlerce silah sistemi ve mühimmatın olduğuna" dikkat çekildi.

#10
Foto - İsrail ve ABD'nin arası açıldı! Apachi krizi

İsrail'e yapılan askeri yardımların Orta Doğu'daki ABD üslerindeki depolardan temin edildiğine yer verilen haberde, ABD yardımları olmasaydı İsrail ordusunun "savaşı devam ettirme ve düşmanı caydırma" konusunda zorluklarla karşı karşıya kalacağı vurgulandı.

#11
Foto - İsrail ve ABD'nin arası açıldı! Apachi krizi

ABD’nin, Lübnan'daki Hizbullah güçleriyle savaşa girmekten kaçınması için İsrail'e baskı yaptığı iddia edilen haberde, İsrail’in "şu ana kadar ABD ve Fransa'nın baskılarına boyun eğdiği ve çatışmayı kuzeye doğru genişletmekten kaçındığı" belirtildi.

#12
Foto - İsrail ve ABD'nin arası açıldı! Apachi krizi

Yediot Ahronot, daha önce yayımladığı haberde, ABD'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e askeri mühimmat yüklü 230'dan fazla kargo uçağı ve 20 gemi gönderdiğini yazmıştı.

#13
Foto - İsrail ve ABD'nin arası açıldı! Apachi krizi

İsrail medyası da Savunma Bakanlığı verilerine dayanarak Gazze Şeridi'ne yapılan saldırıların şu ana kadarki maliyetinin 65 milyar şekel (yaklaşık 17,5 milyar dolar) olduğunu duyurmuştu.

#14
Foto - İsrail ve ABD'nin arası açıldı! Apachi krizi

Helikopter; azami 16 adet Hellfire Tanksavar Füzesi, 76 adet Hydra 70 Roketi veya 76 adet APKWS Mühimmatı ile 1.200 adet 30mm’lik Top Mühimmatı ve 2 adet Hava-Hava Füzesi (Stinger, AIM-9 Sidewinder, Mistral, Sidearm) taşıyabilmektedir.

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