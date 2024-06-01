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Teknoloji-Bilişim
10
İsrail savunma şirketleri belasını buldu! İşte bu kadar

2024-06-01 21:55:10
İsrail savunma şirketleri belasını buldu! İşte bu kadar

Filistin'i acımazsızca vuran İsrail'in savunma şirketleriyle ilgili önemli bir karar alındı.

#1
Foto - İsrail savunma şirketleri belasını buldu! İşte bu kadar

Fransa’nın en büyük savunma fuarı Eurosatory 2024, bu ay düzenlenecek. Fuara, yeni alınan karar doğrultusunda İsrailli savunma sanayii şirketleri katılamayacak.

#2
Foto - İsrail savunma şirketleri belasını buldu! İşte bu kadar

Etkinliğin organizatörleri ve Fransa Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptıkları açıklamada, Fransa’nın İsrailli şirketlerin bu ay Paris yakınlarındaki Villepinte’de düzenlenecek olan Eurosatory silah ve savunma sanayii fuarına katılmalarını yasakladığını duyurdu.

#3
Foto - İsrail savunma şirketleri belasını buldu! İşte bu kadar

Organizatörlerden bir sözcü e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, “Hükümet yetkililerinin aldığı karar uyarınca Eurosatory 2024 fuarında İsrail standı yer almayacak” dedi.

#4
Foto - İsrail savunma şirketleri belasını buldu! İşte bu kadar

Savunma Bakanlığı Reuters’e şu açıklamayı yaptı: “Cumhurbaşkanı’nın (Macron) İsrail’in Refah’taki operasyonlarını durdurması çağrısında bulunduğu bir dönemde İsrailli şirketleri fuarda ağırlamak için koşullar artık karşılanmıyor.”

#5
Foto - İsrail savunma şirketleri belasını buldu! İşte bu kadar

Bu hafta başında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze’nin Refah kentindeki bir çadır kampında çıkan yangında 45 kişinin ölümüne neden olan ve dünya liderlerinin tepkisine yol açan İsrail hava saldırısı nedeniyle “öfkelendiğini” söylemişti.

#6
Foto - İsrail savunma şirketleri belasını buldu! İşte bu kadar

İlaveten Tolga Özbek’in derlediği bilgilere göre; resmi olarak 17 Haziran’da Paris’te başlayacak olan Eurosatory savunma fuarına, 70’den fazla İsrailli şirketin katılması planlanmıştı. Bunlar arasında İsrail’in en büyük üç savunma firması olan Israel Aerospace Industries, Elbit Systems ve Rafael Advance Defence Systems yer alıyordu.

#7
Foto - İsrail savunma şirketleri belasını buldu! İşte bu kadar

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü’ne göre İsrail, 2019-2023 döneminde dünyanın dokuzuncu en büyük silah ihracatçısı oldu. Halen İsrail’in savunma pazarındaki payı yüzde 2.4.

#8
Foto - İsrail savunma şirketleri belasını buldu! İşte bu kadar

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan en son rakamlara göre, ülkenin savunma ihracatı 2022’de %9.7 artışla 12.5 milyar ABD dolarına ulaştı. Avrupa ülkelerine de 3 milyar 670 milyon dolarlık silah alımı gerçekleştirdi.

#9
Foto - İsrail savunma şirketleri belasını buldu! İşte bu kadar

İsrail’in savunma ihracatında en önemli kalemi İnsansız Hava Araçları oluşturuyor. Yüzde 25’lik İHA ihracatını yüzde 20 ile füze, roket ve hava savunma sistemleri oluşturuyor. Kaynak: SavunmaSanayiST.com

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