İsrail medyası duyurdu! Suudi Arabistan’dan, felekleri şaşırtacak yeni hamle
İsrail devlet televizyonu, Suudi Arabistan’ın yeni bir eksen kurduğunu ileri sürdü. Haberde, İsrail karşıtı bir bloktan söz edildi.
İsrail devlet televizyonu KAN 11, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS) bölgesel stratejisinde makas değiştirdiğini öne sürdü. Kanalın analiz haberine göre Riyad yönetimi, İsrail ile normalleşme sürecinin aksine, Tel Aviv'e karşı duracak yeni bir "Sünni ekseni" inşa etme çabasında.
Haberde, Veliaht Prens'in Ortadoğu'daki diplomatik trafiğinin, İsrail'i çevreleyen ve ona düşman bir blok oluşturma hedefini taşıdığı savunuldu.
Bu iddia, ABD arabuluculuğunda yürütülen normalleşme çabalarının yerini, bölgesel kutuplaşmanın alabileceği yorumlarına neden oldu.
