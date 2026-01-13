  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
4
Yeniakit Publisher
İsrail medyası duyurdu! Suudi Arabistan’dan, felekleri şaşırtacak yeni hamle
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İsrail medyası duyurdu! Suudi Arabistan’dan, felekleri şaşırtacak yeni hamle

İsrail devlet televizyonu, Suudi Arabistan’ın yeni bir eksen kurduğunu ileri sürdü. Haberde, İsrail karşıtı bir bloktan söz edildi.

1
#1
Foto - İsrail medyası duyurdu! Suudi Arabistan’dan, felekleri şaşırtacak yeni hamle

İsrail devlet televizyonu KAN 11, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS) bölgesel stratejisinde makas değiştirdiğini öne sürdü. Kanalın analiz haberine göre Riyad yönetimi, İsrail ile normalleşme sürecinin aksine, Tel Aviv'e karşı duracak yeni bir "Sünni ekseni" inşa etme çabasında.

#2
Foto - İsrail medyası duyurdu! Suudi Arabistan’dan, felekleri şaşırtacak yeni hamle

Haberde, Veliaht Prens'in Ortadoğu'daki diplomatik trafiğinin, İsrail'i çevreleyen ve ona düşman bir blok oluşturma hedefini taşıdığı savunuldu.

#3
Foto - İsrail medyası duyurdu! Suudi Arabistan’dan, felekleri şaşırtacak yeni hamle

Bu iddia, ABD arabuluculuğunda yürütülen normalleşme çabalarının yerini, bölgesel kutuplaşmanın alabileceği yorumlarına neden oldu.

Yorumlar

Yorumlar

Vatansever

Hadi bakalım, inşallah..

hasel

Bu eksen daha da ÇOĞALACAK.İsrail,bu eksen içinde BOĞULACAK.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
