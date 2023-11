Tabi ki bedeli ağır oluyor, tabi ki canımızdan can gidiyor. Ama zaten katlediyordu… Gazze kuşatmasından beri Siyonist katiller, yüz binlerce Filistinliyi katletti. Yüz binden fazla insanı infaz ederek öldürdü. İşgali sürdürdü, yeni hırsızlar getirerek Filistinlilerin evini çalmaya devam etti. Daha da önemlisi duvarlar arasına hapsettiği milyonlarca Filistinliye adeta kafes hayvanı muamelesi yaptı. Yıllar boyunca, her gün her saat…