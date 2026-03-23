İsrail eski Başbakanı Barak’tan zehir zemberek sözler: ABD 60 yıldır savaş kazanamadı!
İsrail’in eski başbakanlarından Ehud Barak, ABD’ye karşı zehir zemberek sözlerde bulundu. Ehud Barak, ABD'nin 60 yıldır savaş kazanamadığına dikkat çekti.
İsrail’in eski başbakanlarından Ehud Barak, İran’a yönelik operasyonlara ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Barak, hem İsrail’i hem de ABD’yi eleştirerek savaşın kazanılamayacağını savundu.
Ehud Barak, İran’a karşı yürütülen askeri süreçle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Barak, savaşın başından itibaren net bir strateji ve ulaşılabilir hedeflerin bulunmadığını ifade etti. Barak açıklamasında, savaş sürecinde kamuoyuna sunulan hedeflerin gerçekleşmediğini belirterek, “Altı kez ‘mutlak zafer’ vaadinde bulundular, İran altyapısını yok edeceklerini söylediler. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi” ifadelerini kullandı.
Barak, ABD ile İsrail arasındaki askeri iş birliğini de eleştirerek, Washington yönetiminin son 60 yılda yürüttüğü savaşlarda başarı sağlayamadığını öne sürdü. “ABD son 60 yıldır hiçbir çatışmada başarı elde edemedi. İsrail burada büyük bir hata yaptı” diyen Barak, mevcut stratejilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
Barak, İran karşısında yaşanan gelişmelerin İsrail’in bölgesel politikalarını da olumsuz etkilediğini savunarak, “Gerçekler gizleniyor ve bu durum güven kaybına yol açıyor. Gelinen noktada Siyonist politika çöktü” ifadelerini kullandı.
Barak’ın sözleri kısa sürede uluslararası kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Uzmanlar, bu açıklamaların İsrail iç siyasetinde de tartışmalara neden olabileceğine dikkat çekiyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23