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Spor
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İspanyollardan flaş karar: Arda’ya uyarı: Sakın transfer demeyin: Ancelotti’den büyük ikiyüzlülük!

2023-12-27 09:51:19
İspanyollardan flaş karar: Arda’ya uyarı: Sakın transfer demeyin: Ancelotti’den büyük ikiyüzlülük!

Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. İspanyol devine transferinin ardından üst üste şanssızlıklar yaşayan Arda Güler, tam 3 kez sakatlık geçirdi. Sakatlığını atlattıktan sonra yeniden çalışmalarına başlayan milli yıldızın geri dönüş tarihi merakla beklenirken beklenmedik bir haber ortaya çıktı. İspanyol basını, genç oyuncunun devre arasında sürpriz bir takıma imza atabileceğini yazdı. İşte detaylar...

#1
Foto - İspanyollardan flaş karar: Arda’ya uyarı: Sakın transfer demeyin: Ancelotti’den büyük ikiyüzlülük!

Gençlerbirliği altyapısında futbola adım atan Arda Güler, Fenerbahçe'ye transfer oldu ve sarı-lacivertli ekibin alt yaş takımlarında gelişimini devam ettirdi.

#2
Foto - İspanyollardan flaş karar: Arda’ya uyarı: Sakın transfer demeyin: Ancelotti’den büyük ikiyüzlülük!

Fenerbahçe'de kısa süre içerisinde dikkat çeken bir performansa imza atan genç oyuncu, dünya devlerini peşine takmayı başardı.

#3
Foto - İspanyollardan flaş karar: Arda’ya uyarı: Sakın transfer demeyin: Ancelotti’den büyük ikiyüzlülük!

Oynadığı futbolla adından söz ettiren Arda Güler, taraflı tarafsız birçok futbolseverin de takdirini kazanmayı başardı.

#4
Foto - İspanyollardan flaş karar: Arda’ya uyarı: Sakın transfer demeyin: Ancelotti’den büyük ikiyüzlülük!

Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra yaz transfer döneminde birçok takımdan teklif alan Arda, tercihini Real Madrid'den yana kullandı.

#5
Foto - İspanyollardan flaş karar: Arda’ya uyarı: Sakın transfer demeyin: Ancelotti’den büyük ikiyüzlülük!

İspanyol devine tam 20 milyon Euro + bonuslar ile transfer olan Arda Güler için şanssızlıklar da art arda geldi.

#6
Foto - İspanyollardan flaş karar: Arda’ya uyarı: Sakın transfer demeyin: Ancelotti’den büyük ikiyüzlülük!

Yaşadığı 3 farklı sakatlık dolayısıyla henüz Real Madrid formasını giyemeyen genç oyuncu, devre arasında takımdan ayrılabilir.

#7
Foto - İspanyollardan flaş karar: Arda’ya uyarı: Sakın transfer demeyin: Ancelotti’den büyük ikiyüzlülük!

Geçtiğimiz hafta bireysel çalışmalarına başlayarak sakatlık sürecini atlatan Arda Güler'in yeni yılda Real Madrid formasını terletmesi bekleniyordu.

#8
Foto - İspanyollardan flaş karar: Arda’ya uyarı: Sakın transfer demeyin: Ancelotti’den büyük ikiyüzlülük!

Ancak İspanyol basını, Real Madrid'in genç futbolcuyu devre arasında takımdan gönderebileceğini yazdı.

#9
Foto - İspanyollardan flaş karar: Arda’ya uyarı: Sakın transfer demeyin: Ancelotti’den büyük ikiyüzlülük!

3 TALİP BİRDEN

#10
Foto - İspanyollardan flaş karar: Arda’ya uyarı: Sakın transfer demeyin: Ancelotti’den büyük ikiyüzlülük!

İspanyol basınında yer alan haberde, 18 yaşındaki futbolcu ile 3 kulübün ilgilendiği belirtildi. Bu kulüplerin; Villarreal, Las Palmas ve Celta Vigo olduğu ifade edildi.

#11
Foto - İspanyollardan flaş karar: Arda’ya uyarı: Sakın transfer demeyin: Ancelotti’den büyük ikiyüzlülük!

Ocak ayı transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Villarreal, sakatlıktan dönen Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor.

#12
Foto - İspanyollardan flaş karar: Arda’ya uyarı: Sakın transfer demeyin: Ancelotti’den büyük ikiyüzlülük!

Arda'nın oyun tarzı ve yaratıcılığının, LaLiga'da ve Avrupa Ligi'nde rekabet etmek isteyen Villarreal için çözüm olabileceği aktarıldı.

#13
Foto - İspanyollardan flaş karar: Arda’ya uyarı: Sakın transfer demeyin: Ancelotti’den büyük ikiyüzlülük!

LaLiga'da şu anda 9. sırada yer alan Las Palmas'ın ise gelecek sezon için Avrupa kupalarına

#14
Foto - İspanyollardan flaş karar: Arda’ya uyarı: Sakın transfer demeyin: Ancelotti’den büyük ikiyüzlülük!

katılmak istediği vurgulandı. Las Palmas'ta Jonathan Viera sonrası Arda Güler'in kulübün Avrupa'ya katılma hedefi için iyi bir seçim olabileceği belirtildi.

#15
Foto - İspanyollardan flaş karar: Arda’ya uyarı: Sakın transfer demeyin: Ancelotti’den büyük ikiyüzlülük!

Arda Güler'e son talip ise Celta Vigo. İspanya'da küme düşme hattında bulunan takım, ikinci yarıda bu noktadan Arda Güler transferiyle çıkmayı planlıyor.

#16
Foto - İspanyollardan flaş karar: Arda’ya uyarı: Sakın transfer demeyin: Ancelotti’den büyük ikiyüzlülük!

Celta Vigo'da olası Arda Güler transferinin sahada bazı pozisyonları güçlendirebilecek bir etken olduğu ve ligde kalmak için takımın kalitesini yükseltmek adına uygun bir çözüm olabileceği öne sürüldü.

#17
Foto - İspanyollardan flaş karar: Arda’ya uyarı: Sakın transfer demeyin: Ancelotti’den büyük ikiyüzlülük!

#18
Foto - İspanyollardan flaş karar: Arda’ya uyarı: Sakın transfer demeyin: Ancelotti’den büyük ikiyüzlülük!

#19
Foto - İspanyollardan flaş karar: Arda’ya uyarı: Sakın transfer demeyin: Ancelotti’den büyük ikiyüzlülük!

#20
Foto - İspanyollardan flaş karar: Arda’ya uyarı: Sakın transfer demeyin: Ancelotti’den büyük ikiyüzlülük!

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