Başkentte Dondurma ve Tatlı Festivali başladı

"Klasiğin dışına çıkarak daha farklı neler yapmak istediğimizi düşündük. Aslında bir sonraki hedefimiz dondurmadan turşu yapmak. Bu da yarın görücüye çıkacak, yarın dondurmadan turşu yapacağız. Bir gece öncesinden dondurmaları turşu suyuna basıyoruz, bir günün ardından leblebi tozuyla bağlıyoruz."