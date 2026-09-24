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Başkentte Dondurma ve Tatlı Festivali başladı

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AA Giriş Tarihi:

Başkentte Dondurma ve Tatlı Festivali başladı

Dondurma ve tatlı üreticilerinin ürünlerini beğeniye sunduğu "Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali" başkentte başladı. Ankaralılar festivale ilk günden yoğun ilgi gösterdi.

#1
Foto - Başkentte Dondurma ve Tatlı Festivali başladı

Altınpark Expo Center'da düzenlenen festivalde, 72 firmanın katılımıyla satışa sunulan dondurma ve çeşitli yöresel tatlılar, ziyaretçilerden ilgi gördü.

#2
Foto - Başkentte Dondurma ve Tatlı Festivali başladı

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen festivalde, acı ve ekşi dondurma yeme yarışmaları düzenlendi, kazananlara dondurma hediye edildi.

#3
Foto - Başkentte Dondurma ve Tatlı Festivali başladı

Şef Salih Güney, acı ve ekşi dondurmalarla ilgili muhabirine bilgi verdi.

#4
Foto - Başkentte Dondurma ve Tatlı Festivali başladı

Dondurmayı bir gece önceden acı aromayla birleştirdiklerini anlatan Güney, sabah da acının işlemesi için dondurmayı yoğurduklarını söyledi.

#5
Foto - Başkentte Dondurma ve Tatlı Festivali başladı

Güney, ekşi dondurmayı ise sumak ekşisinden ürettiklerini belirterek, "O biraz daha zahmetliydi. Bir kilo dondurmaya bir kilo civarında sumak ekşisi koyduk." dedi.

#6
Foto - Başkentte Dondurma ve Tatlı Festivali başladı

Şef Güney, festivale farklı bir tat katmak istedikleri için bu dondurmaları ürettiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

#7
Foto - Başkentte Dondurma ve Tatlı Festivali başladı

"Klasiğin dışına çıkarak daha farklı neler yapmak istediğimizi düşündük. Aslında bir sonraki hedefimiz dondurmadan turşu yapmak. Bu da yarın görücüye çıkacak, yarın dondurmadan turşu yapacağız. Bir gece öncesinden dondurmaları turşu suyuna basıyoruz, bir günün ardından leblebi tozuyla bağlıyoruz."

#8
Foto - Başkentte Dondurma ve Tatlı Festivali başladı

Festival Koordinatörü Tevfik Çayır ise bu yıl yöresel tatlara ağırlık vermek istediklerini belirterek, yöresel lezzetler üreten firmaları da festivale davet ettiklerini söyledi.

#9
Foto - Başkentte Dondurma ve Tatlı Festivali başladı

Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali, 27 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

#10
Foto - Başkentte Dondurma ve Tatlı Festivali başladı

Dondurma ve Tatlı Festivali’nden kareler…

#11
Foto - Başkentte Dondurma ve Tatlı Festivali başladı

Dondurma ve Tatlı Festivali’nden kareler…

#12
Foto - Başkentte Dondurma ve Tatlı Festivali başladı

Dondurma ve Tatlı Festivali’nden kareler…

#13
Foto - Başkentte Dondurma ve Tatlı Festivali başladı

Dondurma ve Tatlı Festivali’nden kareler…

#14
Foto - Başkentte Dondurma ve Tatlı Festivali başladı

Dondurma ve Tatlı Festivali’nden kareler…

#15
Foto - Başkentte Dondurma ve Tatlı Festivali başladı

Dondurma ve Tatlı Festivali’nden kareler…

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