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Dünya
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İspanyol kadın Müslüman olduktan sonra o ülkeye göç etti

2023-09-05 16:50:54
İspanyol kadın Müslüman olduktan sonra o ülkeye göç etti

Müslüman olan Leticia, Avrupa'da artan İslamofobi nedeniyle Mısır'da yaşamayı tercih etti.

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Foto - İspanyol kadın Müslüman olduktan sonra o ülkeye göç etti

İspanyol kızı Leticia Tirado Murga, Müslüman olduktan sonra Mısır’da yaşamayı tercih etti.

#2
Foto - İspanyol kadın Müslüman olduktan sonra o ülkeye göç etti

Yeni dinini Mısır’da, İspanya’dan daha iyi uyguladığını söyleyen Leticia adını da “Melek olarak değiştirdi.

#3
Foto - İspanyol kadın Müslüman olduktan sonra o ülkeye göç etti

Mısır’ın Feyyum kentine yerleşen Melek “İspanya'da İslam'ın uygulanmasına yönelik kısıtlamalardan dolayı sıkıntı çektiğini, bu durumun kendisini Mısır'a göç etmeye yönelttiğini, ihtiyacı olanı burada bulduğunu” söyledi.

#4
Foto - İspanyol kadın Müslüman olduktan sonra o ülkeye göç etti

Mısır’da tüm dinlere saygı duyulduğunu belirten Melek, burada mutlu olduğunu, kendini evinde hissettiğini, ibadetlerini özgürce yerine getirebildiğini ifade etti.

#5
Foto - İspanyol kadın Müslüman olduktan sonra o ülkeye göç etti

İspanya'da 2020'den bu yana 2 milyonun üstüne çıkan ve çoğunluğu Fas, Pakistan veya Senegal kökenli olan Müslüman nüfusta gözlenen artışta, göçmenlerin yanı sıra Müslümanlığı seçen İspanyollar da etkili oluyor.

#6
Foto - İspanyol kadın Müslüman olduktan sonra o ülkeye göç etti

Leticia, “İspanyolların Arapça konuşmayıp kültür ve aile yaşamı olarak Batı geleneklerinden gelse de, iç huzur arayışlarını islam dininde bulduklarını” söyledi.

#7
Foto - İspanyol kadın Müslüman olduktan sonra o ülkeye göç etti

#8
Foto - İspanyol kadın Müslüman olduktan sonra o ülkeye göç etti

#9
Foto - İspanyol kadın Müslüman olduktan sonra o ülkeye göç etti

#10
Foto - İspanyol kadın Müslüman olduktan sonra o ülkeye göç etti

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