2023-09-05 16:50:54 İspanyol kadın Müslüman olduktan sonra o ülkeye göç etti
Müslüman olan Leticia, Avrupa'da artan İslamofobi nedeniyle Mısır'da yaşamayı tercih etti.
Müslüman olan Leticia, Avrupa'da artan İslamofobi nedeniyle Mısır'da yaşamayı tercih etti.
İspanyol kızı Leticia Tirado Murga, Müslüman olduktan sonra Mısır’da yaşamayı tercih etti.
Yeni dinini Mısır’da, İspanya’dan daha iyi uyguladığını söyleyen Leticia adını da “Melek olarak değiştirdi.
Mısır’ın Feyyum kentine yerleşen Melek “İspanya'da İslam'ın uygulanmasına yönelik kısıtlamalardan dolayı sıkıntı çektiğini, bu durumun kendisini Mısır'a göç etmeye yönelttiğini, ihtiyacı olanı burada bulduğunu” söyledi.
Mısır’da tüm dinlere saygı duyulduğunu belirten Melek, burada mutlu olduğunu, kendini evinde hissettiğini, ibadetlerini özgürce yerine getirebildiğini ifade etti.
İspanya'da 2020'den bu yana 2 milyonun üstüne çıkan ve çoğunluğu Fas, Pakistan veya Senegal kökenli olan Müslüman nüfusta gözlenen artışta, göçmenlerin yanı sıra Müslümanlığı seçen İspanyollar da etkili oluyor.
Leticia, “İspanyolların Arapça konuşmayıp kültür ve aile yaşamı olarak Batı geleneklerinden gelse de, iç huzur arayışlarını islam dininde bulduklarını” söyledi.
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